Schrijver Aafke Romeijn: ‘Ik creëer nieuwe werelden in de sportschool en de auto’

Aafke Romeijn: ‘Mensen denken dat sciencefiction totaal losgezongen is van de werkelijkheid, maar ik heb deze wereld juist nodig om een nieuwe te creëren.’ Beeld Bianca Toeps

“Je kunt als schrijver alleen over jezelf schrijven, maar ik vind dat ik het mezelf dan te makkelijk maak, want je begrenst jezelf op een veilige manier. Je kunt niet alle lades opentrekken – ik wilde dat juist wel. Ik kan me verliezen in surrealistische verhalen.

Voor mijn eerste sciencefiction­roman, Concept M, trok ik alle registers open. Ik bedacht een totaal andere wereld. Maar ik probeer de omstandigheden zo te maken dat er ook dingen zijn in het proces waar ik wél zeker over ben. Bij dit nieuwe boek, 7B, is dat de wereld waarin de hoofdpersonages leven. Die had ik al verzonnen voor Concept M, dus de kaders en de geschiedenis bestonden al in mijn hoofd en op papier.

Mensen denken dat sciencefiction totaal losgezongen is van de werkelijkheid, maar ik heb deze wereld juist nodig om een nieuwe te creëren. In de sportschool gaat dat het best. En in de auto, als ik me focus op de weg. Dan zijn er weinig prikkels en kan ik rustig nadenken.

Plantjes stekken

Ik kan me druk maken over wereldproblemen zoals klimaatverandering, waarnaar ik in mijn boek ook verwijs: er woedt een grondstoffenoorlog. Of bepaalde groeperingen die het moeilijk hebben. Daar kan ik wakker van liggen, en ook echt neerslachtig van worden. Wat dan helpt, is simpele dingen doen met mijn handen. Knutselen. Plantjes stekken. Ik ga ook heel goed op stomme tv-series en reality-tv: Temptation Island is mijn favoriet, hoe mensen dan doen alsof ze zich aan de regels houden, en iedereen keihard van zijn voetstuk kukelt – daar kan ik heel hard om lachen.

Ik heb in mijn boek geen utopie geschapen van de wereld, en ik heb die ook niet veel slechter gemaakt dan dat het hier op aarde is. Het moet in balans zijn. Het fijnst aan onze wereld en die in mijn boek is, vind ik, dat er nog steeds natuur is, dat er menselijkheid bestaat, dat er vormen van gemeenschapszin zijn. Het vervelendst vind ik dat er krachten zijn die dat tegenwerken, zoals sommige politici en het bedrijfsleven.

Mijn boek speelt zich af in 2040. Ik denk er eigenlijk nooit over na waar ik dan wil staan. Ik wil vooral een goede moeder voor mijn dochter zijn, en dat zij dingen doet waar ze blij van wordt. En ik hoop dat mijn man en ik dan nog net zo’n goed huwelijk hebben en dat ik dingen kan blijven maken. Muziek, teksten. Maar wat ik ook doe, het moet altijd nieuw zijn en anders: van herhaling houd ik niet. Na mijn eerste roman bracht ik een album uit dat bij Concept M hoorde – ik weet nog niet of ik dat nu weer doe.”

7B verschijnt op 31 augustus bij De Arbeiderspers €20,99.