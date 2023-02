Schrijven vanuit een kern van woede: de duistere thrillers van Helen Fields

Helen Fields: ‘Ik weet niet in hoeverre we dingen verzinnen.’ Beeld Robert Perry

Opmerkelijk voor een thrillerreeks die speelt in en rondom Edinburgh en Schotland ademt: de auteur ervan is níet Schots. Helen Fields (53) studeerde rechten en werkte meer dan tien jaar als advocaat in Londen. Ze woont met haar gezin in het Zuid-Engelse Arundel. “Ik ben verliefd geworden op Schotland. En juist doordat ik er niet woon, blijft het nieuw en magisch.”

Vandaag verschijnt Perfecte wraak, het zevende deel in de reeks over de Frans-Schotse rechercheur Luc Callanach en zijn superieur Ava Turner. Opmerkelijke wending: nadat eerder hun hechte vriendschap even uitgroeide tot een liefde, die vervolgens weer genadeloos misliep, blijken ze nu samen te wonen. Niet als geliefden, maar als mantelzorgers voor Ava’s beste vriendin Natasha, die van de happy-go-lucky in de reeks nu een zorgenkind is.

De Perfecte-boeken zijn niet voor de tere zieltjes. Een belangrijke rol is weggelegd voor de autopsies van Ava's vriendin/plaatsvervangend moeder Ailsa Lambert, die na doorgaans gruwelijke (serie)misdrijven in actie moet komen. Maar in Perfecte wraak ontspoort het geweld op ongekende wijze als een bommenmaker het heeft gemunt op de gehele Schotse politiemacht.

Het was een moeilijk boek om te schrijven, zegt Fields, omdat ze haar bommenmaker tot het uiterste moest drijven. “Toen de eerste twee boeken in de reeks waren verschenen, schreven recensenten dat ze te luguber waren. Toen heb ik een fout gemaakt, ik heb naar ze geluisterd. Ik was nieuw, ik raakte onzeker. Het derde deel, Perfecte dood, is softer. De fans van het eerste uur reageerden meteen: ‘Hé Fields, wat maak je ons nou?’ Die geweldspiraal past bij mij. En dit laatste boek is letterlijk explosief.”

Zijn uw boeken misschien ook een manier om uw verleden als advocaat te verwerken?

“Zeker, al ben ik me er ten zeerste van bewust dat ik niets uit mijn echte zaken mag gebruiken. Maar ik heb veel misbruikzaken gedaan, verkrachtingen en moorden, heel veel geweld. En ik heb een moeilijke jeugd gehad, ik denk dat het duister in mijn boeken ook voorkomt uit een kern van woede in mijzelf. Het schrijven is een catharsis.”

Waarom bent u gestopt als advocaat?

“Toen ik mijn tweede kind kreeg, zestien jaar geleden, besefte ik dat ik veel te veel in beslag werd genomen door de zware zaken die ik deed. Ik sloot me af en was emotioneel niet beschikbaar voor mijn man en kinderen. Stoppen en weer echt deel uitmaken van mijn gezin was een enorme opluchting.”

Hoe komt het dat u bent gaan schrijven?

“Ik was gaan werken in het filmproductiebedrijf van mijn man. Een drukke baan, maar wel met meer ruimte voor creativiteit. Ik ging scenario’s schrijven. Ik kreeg weer ruimte in mijn hoofd en ik begon ook weer te lezen. We waren op vakantie in Portugal en mijn man vroeg: ‘Wat wil je nou eigenlijk zelf?’ Ik zei: ‘Als ik eerlijk ben, wil ik proberen of ik een boek kan schrijven.’ ‘Neem zes maanden,’ zei hij, ‘niet werken, niet stofzuigen, niet koken, alleen maar schrijven.’ Zo hebben we elkaar om en om gesteund. Toen hij begon met zijn bedrijf droeg ik de financiële lasten.”

En de rest is geschiedenis.

“Oh, ik dacht helemaal nog niet aan een carrière als schrijver. Ik wilde gewoon weten of ik het kon. Ik schreef twee boeken in die zes maanden. Fantasy, en niet dat het nou zo goed was, maar ik wist: ik kan beginnen aan een boek en het afmaken. De meeste mensen beginnen wel, maar de rit uitzitten is iets anders. Het midden van het boek, zo van 30.000 tot 60.000 woorden, daar wordt het moeilijk. Ik heb leren plotten en timen en daarna een historische triller geschreven die ik in eigen beheer heb uitgegeven. Toen zei iemand tegen me: je bent klaar voor een agent. Ik ging met zwangerschapsverlof voor ons derde kind en bleef schrijven.”

Hoe kwam u op Luc en Ava?

“We woonden destijds in Hampshire en ik bezocht het Winchester Writers Festival. Absolutely brilliant! Drie dagen vol workshops en lezingen, je ontmoet agenten, redacteuren, uitgevers en je krijgt feedback. Een grote uitgever zei: Alsjeblieft, geen oude, knorrige detectives meer met klassieke auto’s en een alcoholprobleem. Dus toen bedacht ik Luc Callanach, al heeft Ava het roer steeds meer overgenomen. Het tegenovergestelde van al die clichés: half Frans, half Schots, jong, goed in zijn werk en krankzinnig knap.”

In Perfecte wraak maakt ook de Amerikaanse profiler Connie Woolwine haar opwachting, hoofdpersoon van een andere boekenreeks die u schrijft. En daarnaast schrijft u nog losse thrillers.

“Dat zijn eigenlijk allemaal commerciële overwegingen. Ik weet dat de serie in Nederland heel goed loopt, maar in Engeland zijn series moeilijker te vermarkten. Dus vroeg mijn uitgever: kun je een keer iets anders doen? Dat werd Connie Woolwine in The Shadowman – bedoeld als een los boek, maar er kwam toch weer een tweede. De boeken met Connie zijn meer psychologische thrillers. Ik ben gefascineerd door psychologie. Connie was een cadeautje.”

Een cadeautje? U hebt haar zelf verzonnen.

“Ik weet niet in hoeverre we dingen verzinnen. Soms denk ik als ik iets heb opgeschreven: goh, wat slim. Maar vaak blijkt het dan getriggerd te zijn door iemand die iets tegen me gezegd heeft of iets wat ik ergens heb gezien of gehoord. We zuigen zoveel op in ons onderbewustzijn. Ik denk dat ik dat vertaal in mijn boeken.”

En of het allemaal niet op kan: u schrijft ook nog juridische thrillers. Onder de naam H.S. Chandler.

“H.S. van Helen Shields, en Chandler is de meisjesnaam van mijn moeder. Dat is omdat ze bij een andere uitgeverij verschijnen. Ook daarvoor kon ik putten uit mijn juridische verleden, maar ik heb veel van de regels in de rechtszaal moeten breken. Als je veel van iets afweet, moet je oppassen dat het niet saai wordt. Maar drie boeken per jaar, zo heb ik gemerkt, is wel echt te veel. Dat kan alleen als ik niet ook de perikelen van mijn tieners zou hebben, voor wie ik er nu echt wil zijn als moeder, omdat ik dat zoveel jaar geleden niet kon.”