Schrijfster Zaria Ware: ‘Zwarte mensen zijn in de kunstgeschiedenis lange tijd genegeerd’

Zaria Ware: ‘In een film over het achttiende-eeuwse Londen moet op zijn minst een zwart of Aziatisch persoon rondlopen. Want ze waren er in die tijd.’ Beeld Privé

Het schilderij van ruim zeven meter breed hangt rechts van de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Ruim dertig schutters van wijk VIII in Amsterdam poseren op het werk van de zeventiende-eeuwse kunstschilder Bartholomeus van der Helst. Centraal staat kapitein Roelof Bicker, met de buik trots naar voren en de linkerhand in de zij.

Van alle schutters zijn de namen bekend, zelfs van het witte jongetje links. Alleen het zwarte jongetje met de rode mantel achter de kapitein is naamloos. Tot een paar jaar geleden vroeg niemand zich af wie hij was. “Ik hou van dit schilderij, omdat zijn identiteit een mysterie is,” zegt de Amerikaanse schrijfster en dichter Zaria Ware. “Volgens het Rijksmuseum is hij mogelijk met de familie Bicker meegekomen.”

In westerse kunstwerken uit vroeger tijden spelen mensen van kleur een marginale of anonieme rol. Schilders gaven hen een plek in een hoekje van het doek of ergens op de achtergrond, meestal in de rol van bediende. Zo telde de hofhouding van de Oranjes veel Afrikanen. Ware: “Een zwarte bediende was een statussymbool, zoals een iPhone nu. De zwarte identiteit werd uitgebuit en vervolgens uit de westerse kunstgeschiedenis gewist.”

Het schilderij 'Schutters van wijk VIII in Amsterdam onder leiding van kapitein Roelof Bicker' (ca. 1640 - ca. 1643) van Bartholomeus van der Helst. Beeld Rijksmuseum

Met haar boek BLK ART, dat dit jaar verscheen, brengt Ware daar verandering in. Urenlang zocht ze in databases met zoektermen als ‘Afrikaans’ en ‘zwart’ naar gezichten van kleur op schilderijen en tekeningen.

Tussen de racistische, onderdanige en beledigende karikaturen vond ze ook een verbazingwekkende hoeveelheid menselijke, soms koninklijke portretten van individuen van kleur. Ware: “In museumcollecties worden ze vaak niet uitgelicht of zijn ze niet bekend.”

In BLK ART speelt het Amsterdam uit de Gouden Eeuw een prominente rol. De stad telde toen zo’n 200.000 mensen van verschillende culturen, onder wie een groeiend aantal mensen van Afrikaanse afkomst, die werkten als zeeman, soldaat of bediende.

Jodenbuurt

De zwarte gemeenschap concentreerde zich in de Jodenbuurt, waar ook grote schilders als Rembrandt woonden. In die periode schilderden de meesters graag ‘tronies’, portretstudies van naamloze modellen. Rembrandt schilderde zeker twaalf zwarte tronies. Ware: “Zij waren zijn buren. Het is geweldig dat een van de beroemdste en beste kunstenaars ter wereld zwarte modellen gebruikte in een tijd dat dat niet gebruikelijk was. Hij portretteerde ze op een menselijke manier.”

Beroemd is Rembrandts werk Twee Afrikaanse mannen. Het zijn vermoedelijk de broers Manuel en Bastiaan, marinemannen die bij de schilder om de hoek woonden. “Het is een van mijn favoriete werken in het boek,” zegt Ware. “Zelden zijn op een schilderij twee zwarte mensen zo intiem geschilderd.”

Twee Afrikaanse mannen van Rembrandt van Rijn. Beeld Mauritshuis

Gezant van Congo

Ook andere Nederlandse schilders gebruikten zwarte modellen voor portretten of gezichtsstudies. De meesten bleven anoniem, op een enkele uitzondering na. Zoals het statige portret van Don Miguel de Castro, gezant van Congo. Het schilderij is waarschijnlijk rond 1643 gemaakt door Jasper Beckx toen Don Miguel de Castro in Middelburg was voor vredesonderhandelingen met de West-Indische Compagnie.

“In de periode dat Nederland profiteerde van de groeiende trans-Atlantische slavenhandel, waren veel kunstenaars bereid zwarte mensen juist op een vriendelijke en positieve manier af te beelden,” zegt Ware. “Dat is hypocriet en ironisch. Tegelijkertijd is het prachtig om te zien dat deze zwarte mensen ook een normaal en gelukkig leven konden leiden en een belangrijk aandeel hadden in de westerse kunst. Helaas hebben ze daar nooit erkenning voor gekregen. Hun namen zijn verloren gegaan of opgeslagen in de anonimiteit van museumcollecties.”

Haar onderzoek begon zes jaar geleden met een boek van haar vader. Daarin stond een prachtige foto van een zwart echtpaar dat keurig gekleed was in het Amerika van begin twintigste eeuw. Zelden zag ze mensen met dezelfde huidskleur als zij zo chic geportretteerd.

Als meisje van zeven ging Zaria Ware, die werd opgevoed met liefde voor kunst en geschiedenis, wekelijks met haar vader naar boekwinkels en bibliotheken. Ze struinde langs de planken en verloor zich in verhalen over mensen uit vervlogen tijden. “Ik stelde me voor hoe hun levens eruitzagen en probeerde mezelf daarin te verplaatsen.”

Egyptische prinses

Ware verkleedde zich graag in oude kostuums en jurken die haar moeder voor haar kocht. Tot op een kinderfeestje waar ze, verkleed als Egyptische prinses, van een ander kind te horen kreeg dat ze vanwege haar donkere huidskleur nooit een prinses kon zijn. “Ik voelde me ellendig en verdrietig, mijn dromen spatten uiteen. Ik kon niet zijn wie ik me had voorgesteld. Ik kon geen onderdeel van de geschiedenis zijn. Daarna wilde ik me niet meer verkleden.”

Ware zag hoe zwarte mensen werden ‘weggepoetst’ uit de kunst en cultuur, terwijl ze al eeuwenlang deel uitmaakten van samenlevingen, van het middeleeuwse Duitsland tot het victoriaanse Engeland.

“In boeken, tentoonstellingen en historische films zag ik nooit mensen die op mij leken. Er was geen ruimte voor zwart. De enige representatie van mezelf of andere mensen van kleur was negatief, had te maken met slavernij of de burgerrechtenbeweging. Op school las ik opwindende verhalen over ridders en kastelen, maar waarom zie je daarin nooit zwarte mensen? In een film over het achttiende-eeuwse Londen moet op zijn minst een zwart of Aziatisch persoon rondlopen. Want ze waren er in die tijd.”

Na de slavernijperiode duiken meer portretten op van mensen van kleur: van de Javaanse regentenzoon Raden Saleh tot het 12-jarige meisje Isabella in Amsterdam, dat poseerde in het atelier van de Haagse kunstschilder Simon Maris.

Het statige portret van Don Miguel de Castro, gezant van Congo is waarschijnlijk rond 1643 gemaakt door Jasper Beckx toen Don Miguel de Castro in Middelburg was voor vredesonderhandelingen met de West-Indische Compagnie. Beeld Statens Museum for Kunst

Harlem Renaissance

Tegelijkertijd trokken steeds meer zwarte kunstenaars naar Europa, waar ze veel beter werden behandeld dan in de Verenigde Staten. Na de Eerste Wereldoorlog kwam in New York een zwarte kunststroming op gang onder de naam Harlem Renaissance.

“Ze waren pioniers en stonden voor alles waarvan racisten zeiden dat ze dat niet konden zijn,” zegt Ware. “Altijd werd gedacht dat mensen van kleur niks te bieden hadden. Het is frustrerend en hartverscheurend dat ze lange tijd genegeerd werden. Maar ze hebben op zoveel verschillende terreinen bijgedragen aan de wereld. Dat wil ik voor het voetlicht brengen.”

BLK ART, the audacious legacy of black artists and models in Western art van Zaria Ware. Harper Collins Publishers, €37,95, 224 blz.