Schrijfster Yvonne Kroonenberg kijkt graag om zich heen in de bejaardensoos: ‘Hoe meer ze zeuren, hoe beter’

Beeld Dingena Mol

Leven voor gevorderden is een bundeling van columns die eerder in Plus Magazine verschenen, aangevuld met nieuwe stukken rondom het thema ouderdom. “Mensen kunnen niet meer uren achter elkaar lezen en zeker geen non-fictie. Ze willen hooguit één stukje of een paar stukjes lezen. Daarbij is de column het genre dat me het meest ligt,” zegt Kroonenberg, die in de jaren tachtig onder meer jarenlang een column voor Playboy schreef, gebundeld in de bestseller Alles went behalve een vent (1989).

Uit uw columns komt naar voren dat u een frequent bezoeker van de bejaardensociëteit bent. Ik dacht: wat doet Yvonne Kroonenberg daar nou?

“Ik ben al heel lang lid van de bejaardensoos op de Nieuwe Kerkstraat. Ik volg daar cursussen. We lezen Duitse literatuur en dan spreken we daarover in het Duits. Het is allemaal sjiek de friemel, hoor. Ik heb een dergelijke cursus ook in het Frans gedaan. Als ik Franse televisie zonder ondertiteling kijk, denk ik: waar hebben die gasten het over? En als ik Frankrijk ben, heb ik dat ook nog wel eens. Fransen doen soms hun gebit niet in en spreken razendsnel. Ik zie die cursussen als een aardigheidje om mijn taalvaardigheid te verbeteren.”

Haalt u uit de bejaardensoos uw inspiratie voor uw column?

“Jazeker. Ik zit altijd naar de mensen te kijken en luisteren. Hoe meer ze zeuren, hoe beter. Oude mensen kunnen niets binnenhouden. Ik kijk op dezelfde manier naar mijn dieren. Als ik naar de keuken loop, zie je de cavia’s denken: ze gaat de goede kant op. Zodra ze een geurtje ruiken van iets wat ze lusten, hangen ze in de tralies. Daar heb ik geen oordeel over. Het is gewoon leuk om te zien. Dat heb ik op de bejaardensoos ook. Soms vind ik wat ik zie ook ontroerend. Er wordt bijvoorbeeld biljartles gegeven op een uitklapbaar biljart. Daaromheen staan die hele oude mensen om de beginselen van biljarten te leren. De ernst waarmee dat gebeurt vind ik fantastisch.”

Maar u blijft een buitenstaander?

“Nee, ik val er absoluut niet buiten. Ik doe zelf ook rare dingen. Op een gegeven moment worden oude mensen angstig. Als ze naar Apeldoorn moeten met de trein en een stukje met de bus, dan zijn ze zenuwachtig. Terwijl die bus heus wel rijdt en anders wel een andere. Dat soort nervositeit heb ik zelf ook. Als je ouder wordt, heb je minder greep op de dingen. Er gebeurt minder in je leven en je hebt alle tijd om je er druk om te maken. Improviseren voelt niet meer prettig.”

U houdt er allerhande theorieën op na. Als u bezoek krijgt, luistert u voor de liftdeur of een stel met elkaar converseert in de lift. Daarop baseert u een oordeel over de relatie van het stel.

“Nou, ik heb er in ieder geval een verwachting bij.” Ze wijst naar mijn notitieboek. “Ik kijk naar jouw handschrift en denk: klein. Dan ben je ook nog slank. Dus vraag ik: ‘Heb je soms problemen met eten?’ Dat is beschaafd voor: heb je soms anorexia? Dat probeer ik altijd uit. Dat is mijn achtergrond als psycholoog, die was je er niet af onder de douche.”

Uw theorie over zwijgzame stellen in de lift die er een moeizame relatie op nahouden klopt niet altijd: uw man Joep en u staan ook altijd zwijgend naast elkaar in de lift. En toch zegt u heel gelukkig te zijn.

“We kennen elkaar drieënveertig jaar. Dan heb je elkaar niet zoveel meer over jezelf te vertellen. Onze gesprekken gaan eigenlijk altijd over wat we in de krant hebben gelezen, wat we hebben gehoord of gezien. We hoeven niet meer zo te kletsen.”

Er zijn volgens mij heel veel vrouwen die dat niet zo gezellig vinden. Bij mij doemt nu het clichébeeld op van de man die zich terugtrekt achter de krant terwijl zijn vrouw maar door blijft kwebbelen in het luchtledige.

“Niet iedereen leert in het leven. Ik ken een ouder echtpaar van wie de man heel technisch is. Die man is altijd aan het prutsen met iets. Ik heb weleens een kapot apparaatje voor zijn neus gelegd. En weg was ie. Zijn vrouw vindt dat vreselijk, want zij denkt: ik ben hier. Zij wil aandacht. Dat is heel onverstandig. Ik denk: laat die man toch. Dit is hoe hij is.”

Bent u wel in staat om uw gedrag aan te passen?

“Niet bij alles. Ik heb een hekel aan te laat komen. Daarvan word ik hysterisch. Joep zegt dan: ‘Het is helemaal niet erg als we te laat komen’. Natuurlijk heeft hij gelijk, maar ik vind het gewoon niet beleefd. Door mij zijn we vaak een kwartier te vroeg.”

U schrijft niet alleen over het geklaag en gekissebis binnen relaties, maar ook over intimiteit op leeftijd. Sommige vrouwen van uw leeftijd zeggen blij te zijn dat ze nooit meer seks hoeven te hebben.

“Voor veel vrouwen valt daar niet tegenop te werken, die penis die zich steeds aandient. Niet alleen van je geliefde met wie je het misschien ontzettend leuk hebt in bed, maar ook almaar dat aanbod van sperma van andere mannen. Ik denk dat dat veranderd is; mannen gaan er niet vanzelfsprekend van uit dat hun aandrang bepalend is en vrouwen weten dat ze er zelf ook aardigheid aan moeten hebben. Dat was vroeger niet zo. Veel vrouwen lagen zich kapot te vervelen.”

Maar wat denkt u als u hoort dat mensen opgelucht zijn dat het niet meer hoeft?

“Veel ouwe mensen zijn beddendood. De vaginawand wordt dunner en dat kan echt pijnlijk zijn. Mannen kunnen niet zo rekenen op die erectie. De aandrang wordt ook minder. Op dat punt ontmoet je elkaar. Intimiteit gaat dan ook meewegen. Wat het feminisme heeft opgeleverd: als een vrouw nu denkt: wat moet ik met die geranium? Dan kan ze hem de deur uitdoen.”

Hoe kijkt u terug op uw eigen aandeel in het feminisme?

“Je hebt het over de periode dat Alles went behalve een vent verscheen? Vorig jaar verscheen een heruitgave van dat boek en er moest van alles aan worden veranderd, omdat de tijd was veranderd. Een van de dingen die ik echt moest aanpassen was de vrouwenrol die tegenwoordig veel minder dienend is. Jonge meiden zijn veel gevaarlijker dan toen. Ze streven jonge mannen zo voorbij.”

U werd ook gezien als zo’n gevaarlijke vrouw.

“Ik was helemaal niet geducht. Ik zie dingen en op het moment dat ik ze opschrijf is het alsof ik de pen als een zwaard hanteer, maar dat is niet zo. Je brengt veel meer teweeg als je het uitserveert als iets wat opmerkelijk en koddig is, dan als je kwaad bent. Daar bereik je niets mee. Dan is de auteur al kwaad en hoeft de lezer het niet meer te zijn. ”

Maar achter Leven voor gevorderden gaat toch een duidelijke mening schuil: zo moet het.

“Als je de grapjes weglaat, dan zie je een heel duidelijk advies om je leven zo te leiden, dat je minder lijdt, maar dat mag je ook naast je neerleggen, hoor.”