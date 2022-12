Schrijfster Mariana Enriquez: ‘Iets kan angstaanjagend zijn zonder een spookverhaal te zijn’

In de gothic verhalenbundel De gevaren van roken in bed van de Argentijnse schrijfster Mariana Enriquez (1973) ontkomen de vertellers niet aan de naargeestige geschiedenis: vermiste kinderen keren terug uit de dood en waanzin ligt overal op de loer.

Mariana Enriquez is gek op begraafplaatsen. De Argentijnse schrijfster is een paar dagen in Den Haag voor het literaire festival Crossing Border en heeft meteen de eerste dag de begraafplaats St. Petrus Banden bezocht. Ze pakt haar telefoon en laat foto’s zien van een graf dat is versierd met kleurrijke metalen nepbloemen, een kindergraf met een stenen teddybeer en een paar graven met klassiek vrouwelijk naakt. “Een kleurrijke en speelse begraafplaats, heel bijzonder. De meeste Noord-Europese begraafplaatsen zijn veel soberder. In Argentinië zie je veel graftombes waar hele families liggen begraven. Althans, de rijke families.” Ook daar heeft ze foto’s van. Ze toont beelden van praaltombes op een oude begraafplaats in Buenos Aires. “Begraafplaatsen vertellen veel over de klassenmaatschappij in Argentinië: de superrijken, de middenklasse en de onderklasse, die graven hebben alleen een kruisje.” En haar eigen familie? Ze lacht: “Iedereen laat zich cremeren. Geen graven om te bezoeken.”

Engelenvleugeltjes

Een van de eerste horrorverhalen die ze schreef was De opgraving van het engeltje. Dat gaat over een meisje dat in de tuin van haar oma een gat graaft en botjes vindt. Volgens haar oma moeten het de botten van haar babyzusje zijn. Als de vrouw volwassen is, wordt ze achtervolgd door een rottend babylijkje dat geen rust kan vinden. De vertelling is gebaseerd op een verhaal uit haar jeugd: “Mijn oma groeide op aan de grens met Brazilië en Paraguay. Daar had je veel immigranten; er was een mix van katholicisme en occulte religies. Als baby’s stierven, waren ze vaak nog niet gedoopt, dus kregen ze engelenvleugeltjes omgebonden, zodat ze naar de hemel konden vliegen. Het babyzusje van mijn oma was overleden en werd begraven in de tuin. Oma vertelde dat als het regende, ze het zusje in de tuin hoorde huilen.”

Veel van de verhalen in De gevaren van roken in bed zijn een mengeling van religie, spookverhaal en geschiedenis. Aan de spoken uit het verleden valt niet te ontkomen, benadrukt Enriquez in haar bundel. De militaire dictatuur van Jorge Videla (1976-1983) begon toen ze twee jaar was. Hoewel er binnen haar familie geen mensen zijn verdwenen of vermoord, heeft de dictatuur een grote stempel op haar jeugd gedrukt: “Het raakt me erg als mensen over ‘de Vuile Oorlog’ spreken, want het leek niet op een oorlog in traditionele zin; er lagen geen lichamen op straat. Mensen werden ’s nachts van hun bed gelicht, gemarteld en vermoord. Soms kwam mijn vader thuis en vertelde dat er iemand van zijn werk was meegenomen. Dat is het woord dat hij gebruikte: ‘meegenomen’. Het idee dat mensen werden meegenomen en dat je vervolgens nooit meer iets over hen hoorde, vond ik angstaanjagend. We mochten er niet over praten, want als je erover sprak kon je gelinkt worden aan zo’n persoon. Mijn ouders waren niet religieus en niet getrouwd voor de kerk, er bestond dus altijd het risico dat we ervan zouden worden verdacht communistisch te zijn.”

Getekend door angst

Haar jeugd werd getekend door angst, vertelt Enriquez: “Toen ik zes was, bleef ik altijd bij mijn oma als mijn ouders werkten. Ik bedacht dan zelf een tijdstip waarop ze terug moesten zijn: als ze om acht uur niet terug zijn, is het mis. Waren ze er om acht uur niet, dan werd ik gek van angst. Als de mensen die door de militairen werden opgepakt kleine kinderen hadden, werden die kinderen ‘weggeven’ aan andere gezinnen om een deugdelijke opvoeding te krijgen. Dat was onderwerp van gesprek onder de meisjes op school: wat als onze ouders niet onze ouders zijn? Ik luisterde de gesprekken tussen mijn ouders vaak af om iets op te vangen dat erop wees dat ik hun kind niet was. Maar omdat ik sprekend op mijn moeder lijk, groeide ik snel over deze angst heen.”

De ergste periode brak volgens Enriquez aan toen de dictatuur ten einde kwam: “Alle verschrikkingen kwamen boven tafel. Ik was erg in de war door deze stortvloed aan waarheden. Mijn ouders lieten me de gedetailleerde verhalen over martelingen lezen, omdat ze dachten dat het een bewijs van goed burgerschap was. Toen kwamen de processen; de militaire junta werd ter verantwoording geroepen. De processen werden uitgezonden op de radio. In 1985 werden de betrokkenen veroordeeld. Daar begon mijn verbeelding te spreken.”

Horrorverhalen

De horror van de Argentijnse geschiedenis sloot naadloos aan bij de horrorverhalen die Enriquez als kind las. De Argentijnse literatuur kent een rijke traditie van fantastische verhalen van schrijvers als Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo en Horacio Quiroga, die Enriquez graag las: “Quiroga schrijft echt gruwelijke verhalen, heel realistisch. Een bekende klassieker van hem is La gallina degollada (‘De onthoofde kip’). Dat gaat over een gezin met vier verstandelijk beperkte zoons: de jongens kunnen niet praten en imiteren alles. De ouders krijgen een vijfde kind; een dochter. Ze zijn dolgelukkig, want het meisje is prachtig en normaal, ze zijn gek op haar. De jongens zien de dienstmeid in de keuken een kip slachten voor het avondmaal. Omdat ze alles imiteren, slachten ze hun zusje op dezelfde wijze. Dit verhaal lazen we op school toen ik een jaar of tien was. Ik dacht meteen: wauw! Ik was niet bang, maar gefascineerd door de wreedheid van het verhaal.”

Het titelverhaal De gevaren van roken in bed is een van de minst gruwelijke verhalen in de bundel. Paula, een jonge vrouw met een verschrikkelijke huidaandoening – welke man wil haar nog hebben met haar puisten, cellulitis, droge huid en bloedingen? – ligt in bed te roken. Ze denkt aan een oudere vrouw uit haar appartementencomplex die onlangs is verbrand omdat ze lag te roken in bed. Onder de lakens verstikt Paula een mot met haar rook. Er gebeurt niets, maar toch is er een zekere dreiging. Enriquez: “Deze vrouw begeeft zich op de rand van iets. Ze is duidelijk depressief en ze heeft een afkeer van haar lichaam. Door dit verhaal tot titelverhaal te kiezen, wilde ik zeggen: dit is geen horrorverhaal, waarin allerlei enge dingen gebeuren, maar als je je in de situatie van deze vrouw bevindt, is dat ook een vorm van horror. Iets kan angstaanjagend zijn zonder een spookverhaal te zijn.”

Enriquez schrijft graag over vrouwelijke personages. “Bij sommige personages vraag je je af of ze waanzinnig zijn. Dat komt door het stigma dat vrouwen met zich meedragen: vrouwen zijn er vaak van beschuldigd irrationeel of ‘gek’ te zijn. Daar speel ik graag mee. Mijn personages zoeken regelmatig naar oplossingen in de sfeer van het occulte. Dat is onderdeel van de Argentijnse cultuur. Als je van baan wil veranderen of een huis wil kopen, laat je bijvoorbeeld een tarotlezing doen. Bij wie moet je anders aankloppen voor advies? De overheid en de politiek zijn onbetrouwbaar, dat is wel gebleken.”

CV Mariana Enriquez (1973) werd geboren in Buenos Aires. Ze is een van de belangrijkste auteurs van haar generatie. Voor Ons deel van de nacht (2019), dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de militaire dictatuur in Argentinië, ontving ze meerdere prijzen, waaronder de prestigieuze Premio ­Herralde, de prijs voor Spaanstalige literatuur.

De gevaren van roken in bed Mariana Enriquez

vertaald door Peter Valkenet

De Bezige Bij, €23,99

194 blz.