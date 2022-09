Schrijfster Lisa Taddeo doet niet aan een happy end: ‘Pijn hoort bij het leven’

Lisa Taddeo: ‘De mannen spelen in mijn verhalen slechts een bijrol. We zien ze alleen door de ogen van vrouwen.’ Beeld J. Waite

Ari, de verteller van het titelverhaal Ghost lover, heeft haar eigen succesvolle Netflixshow. Ze worstelt met de nodige onzekerheden. Ze vindt zichzelf niet knap genoeg: “Word mooier, schreef je boven aan het vision board. Maar dat kon je niet. Dus werd je de rest.”

Ze mist haar ex Nick, die op het punt staat te gaan trouwen met zijn veel jongere vriendin. In een toespraak voor publiek beschuldigt Ari hem valselijk van verkrachting. De lezer komt ook te weten dat ze als kind seksueel misbruikt is door haar stiefvader.

Ari is zowel dader als slachtoffer. Wat wilt u daarmee vertellen aan de lezer?

“Zijn we niet allemaal slachtoffer? Het is maar net welke naam je eraan geeft. Er zijn ons allemaal dingen overkomen waar we geen controle over hadden. Ik heb haar vooral willen neerzetten als persoon.”

U laat zien hoeveel tinten grijs er zijn in het seksuele machtsspel. Toestemming of instemming is niet altijd even duidelijk. Bij uw personages zijn soms andere motieven leidend tijdens de seks: eenzaamheid, afleiding, angst om over te schieten. Welke bijdrage aan MeToo heeft u met deze verhalen willen doen?

“Soms voelt het illegaal om de waarheid te vertellen. Als mensen zich in deze verhalen kunnen herkennen, verlaagt dat de drempel om hun eigen verhalen te delen. De waarheid kan natuurlijk ongemakkelijk aanvoelen. Toen mijn vader omkwam bij een auto-ongeluk wilde ik niets over auto’s horen, laat staan over auto-ongelukken. Ik kon niet naar een film kijken waar een auto-ongeluk in voorkwam. Dat kon ik simpelweg niet aan.”

“Maar ik ken ook mensen met een soortgelijke ervaring, die juist op zoek gingen naar verhalen over auto-ongelukken om die verbinding te voelen. Die gedachte neem ik mee bij het schrijven. Ik weet dat wat ik opschrijf pijnlijk is, maar pijn hoort bij het leven. Die pijn kan heel krachtig zijn in twee richtingen, voor degenen die het willen horen en voor degenen die het niet willen horen. Hoe pijnlijker de waarheid, hoe groter de kans dat deze je verder kan helpen.”

Zoekt u bij het schrijven vooral naar de extremen?

“Ik ben zelf heel bang voor de extremen in het leven, maar erover schrijven is de veiligste manier om ermee om te gaan. In ons leven richten we ons erg op de grootstedelijke geneugten om ons af te leiden, zoals uit eten gaan in een nieuw restaurant.”

“Ken je de schrijver Donald Antrim? Hij schreef een verhaal waarin een vrouw aan haar man vraagt: ‘Welke kleur zal ik de slaapkamer schilderen?’ De man antwoordt: ‘Hoe kan ik daarover nadenken, terwijl ik op een dag zal sterven. Wat maakt het dan nog uit welke kleur de slaapkamermuur heeft?’ Op die manier kijk ik ook naar het leven.”

“Je noemde mijn verhalen grimmig. Ik geloof wel dat het leven ook vreugde kent, maar aan het einde van de dag word ik toch altijd aangetrokken door het negatieve. Dat komt deels door mijn eigen emotionele staat, maar ook omdat ik gewoon geen interesse heb in vrolijke verhalen en happy endings.”

Taddeo’s vrouwelijke personages zijn ongelukkig en totaal geobsedeerd door hun uiterlijk. Ze hebben het gevoel dat hun waarde wordt bepaald door hun leeftijd en voorkomen. Als een van de personages op stap is met een vriendin, vertelt ze: ‘We probeerden er allebei achter te komen wie meer bekijks had. Sara had steil haar en een heel aangenaam gezicht. Je hoefde niet lang naar haar te staren om vast te stellen dat ze aantrekkelijk was. Dat was een uitgemaakte zaak. Ik probeerde mensen op weg te helpen door seksueel getinte dingen te doen, door met mijn nek en lijf naar opzij geknikt mijn tong rond een rietje in mijn drankje te laten cirkelen. Niets baarde me meer zorgen dan dat iemand na moest gaan denken over wat ik waard was, en dat ik daar getuige van was.’

U schetst een ongemakkelijk vrouwbeeld voor feministen.

“Het probleem is dat we onszelf al feliciteren met een zege die bij lange na nog niet is behaald. Ik ben gestopt met het voorlezen van Peter Pan aan mijn dochter. Peter Pan is omringd door vrouwen die om zijn aandacht dingen: Wendy, Tinkebell, de zeemeerminnen. Verschrikkelijk, het hele idee dat vrouwen wachten tot een man hen aandacht geeft!”

“Ik stond laatst met mijn dochter bij een benzinestation en we vingen een gesprek op tussen twee vaders. Zegt de een tegen de ander: ‘O my God, she’s zo hot!’ Mijn dochter is zeven. Dat geseksualiseerde taalgebruik, waarbij een vrouw vooral wordt gewaardeerd om haar uiterlijk, is zo vormend voor meisjes. Zo groeide ik ook op. Dit zijn dingen waar we nog niet boven staan; het feminisme heeft nog een lange weg te gaan.”

Toch voelt die extreme focus op uiterlijk overdreven; het is voor veel van uw personages een dagtaak en een financiële aderlating om goed voor de dag te komen. Uw verhalen spelen zich voornamelijk af in New York en LA. Denkt u dat alle vrouwen zo bezig zijn met hun uiterlijk?

“In alle welvarende grote steden met een grote mode- en creatieve industrie – denk aan Parijs en New York – is er een grotere focus op uiterlijk, maar het is overal aanwezig waar voortdurend transacties op basis van verlangen plaatsvinden. We verbergen het alleen allemaal zo ontzettend.”

Lacht: “Ik ben nog steeds de rekeningen voor het stijlen van mijn haar in 1999 aan het afbetalen, dus ik word er dagelijks mee geconfronteerd hoeveel ik aan mijn uiterlijk heb uitgegeven. Je kunt er niets aan doen hoe je eruitziet; zo word je nu eenmaal geboren. Je kunt er wel iets aan veranderen, maar niet alles.”

“De gedachte dat hoe we eruitzien bepaalt hoeveel mensen om ons zullen geven en hoe eenzaam we wel of niet zullen zijn, zit volgens mij in ons allemaal.”

Met name de misogynie van uw vrouwelijke personages is verontrustend.

“We praten er niet genoeg over, maar vele van ons dragen die misogynie onder de oppervlakte met zich mee. Toch ben ik hoopvol over jongere generaties. Ik denk dat vrouwen van tussen de 20 en 28 een stuk verder zijn dan vrouwen van mijn leeftijd en ouder, bij wie de misogynie diep geworteld is. Dat maakt ons onderling competitiever. Jongere vrouwen zijn een stuk liever voor elkaar. Dat is een enorme winst.”

En de mannen? In uw verhalen zijn ze oppervlakkig, wreed en zelfingenomen.

“De mannen spelen in mijn verhalen slechts een bijrol. We zien ze alleen door de ogen van vrouwen. Er zijn al genoeg verhalen over mannen geschreven.”

De Amerikaanse Lisa Taddeo (1980) is journaliste en schrijver. Ze werd bekend met Drie vrouwen (2019), waarvoor ze acht jaar lang drie Amerikaanse vrouwen volgde en verslag deed van hun seksuele verlangens en liefdesleven. In 2021 verscheen haar roman Beest.