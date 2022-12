Schrijfster Jutta Chorus brengt vijf markante vrouwen voor het voetlicht: ‘Ik moest bijna huilen toen ik dat koffertje vond’

Jutta Chorus: ‘Het lijkt er bij die moeders soms op alsof ze de spanningen in hun huwelijk afreageren op hun dochters.’ Beeld Tessa Posthuma de Boer

Brutaal blikt ze je toe vanaf het omslag van Alma’s dochters. Lili Veenman, de achterkleindochter van Alma Bimmermann. Zegt haar naam niks? Misschien helpt die van haar echtgenoot Fons Rademakers. De foto werd genomen in 1970 op de set van de film Mira, die hij regisseerde.

Lili Veenman, geboren in 1930, nu 92 jaar oud, was zelf filmmaakster. Ze volgde in de jaren vijftig een beroepsopleiding in Rome voor cineast. Ze assisteerde Federico Fellini bij de opnames van La dolce vita, was betrokken bij de films van haar man en debuteerde in 1982 met Menuet, naar een novelle van schrijver Louis Paul Boon.

Die Lili Veenman. Het was bij haar thuis in het Italiaanse Collevecchio dat Jutta Chorus (55) ‘het koffertje’ vond. Een blauw linnen koffertje waar ze van haar gastvrouw – vriendin van haar schoonmoeder – naar mocht zoeken in de hoop dat het niet verloren was gegaan. De schok van de vondst van al die dagboeken, foto’s, brieven daarin.

Ze verhaalden over de levens van vijf vrouwen, vier generaties in de lijn van de Duitse Alma Bimmermann. Zij vertrok via Nederland naar Batavia, waar de liefde die haar wachtte overleden bleek. Ze zou er een eigen bestaan opbouwen, later enigszins geprest door haar broer zou ze alsnog in het huwelijk treden. Daarna heette ze Berkhout. Zoals haar dochter Elly Berkhout een Brandts Buys werd, haar kleindochter Sylvia een Veenman/Hiltermann, haar kleindochter Elly een Tomajuoli, haar achterkleindochter Lili een Rademakers.

Vier generaties vrouwen uit de lijn van Alma Bimmermann in de tuin van haar huis in Bennekom, maart 1937. Van links naar rechts: Sylvia Veenman-Brandts Buys, Elly Brandts Buys-Berkhout, Alma Berkhout-Bimmermann, Lili Veenman. Anton Berkhout met de hoed (Alma’s echtgenoot) en Ad Veenman (Sylvia’s eerste echtgenoot) staan erbij. Beeld Uit het boek Alma’s dochters

Alma was schrijfster van Indische romans, Elly de eerste vrouwelijke landbouwkundige, Sylvia was mede-eigenaar van de Haagse Post, Elly fotografe, Lili had de films – ze waren iemand, deze vrouwen, maar stonden toch in de schaduw van hun echtgenoten. ‘De vrouwelijke lijn wordt overwoekerd door steeds nieuwe mannennamen,’ schrijft Chorus.

U heeft geschreven in een zware tijd, zowel uw moeder Mária als uw schoonmoeder Anneke (weduwe van Jan Blokker) overleed dit jaar. Het was uw moeder die u altijd wees op de ondergeschikte plaats van vrouwen die in uw boek zo treffend naar voren komt.

“Het was een heel zwaar jaar. Ik besef nu pas hoe belangrijk mijn moeder is geweest als inspiratiebron. Ze is zo’n motor geweest van dit boek. Ze was actief in de vrouwenbeweging, ze heeft namens de Nederlandse Vrouwen Raad de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Vorig jaar hebben we samen een boekje geschreven over haar Katholiek Vrouwendispuut, opgericht door Marga Klompé om vrouwen in de politiek te krijgen.”

“Dat boekje is de kraamkamer geweest van dit boek, ik zag hoeveel talent er school in de generatie van mijn moeder. In die zin is Alma’s dochters een monumentje voor haar. Ze heeft het begin nog gelezen en ze had door willen lezen, hoe ging Alma het aanpakken? In juli overleed ze. Lili leeft nog en was bereid deze familiegeschiedenis met alle gevoeligheden te ontsluiten. Alledrie zijn geboren in de jaren dertig, alledrie hebben ze geworsteld om hun talent tot hun recht te laten komen.”

Wist u van deze bijzondere familiegeschiedenis? Alleen al het verhaal van Lili’s moeder Sylvia Brandts Buys, die met haar latere levensgezel G.B.J. Hiltermann de Haagse Post bestierde.

“Ik ken Lili al jaren, we gingen vaak bij haar langs in Italië. Ik wist wel dat Sylvia Brandts Buys haar moeder was, maar daar hadden we het nooit over. De meeste mensen zegt die naam ook niets. Ik wist wie ze was doordat ik in 1991 stage heb gelopen bij de Haagse Post en het boek Rare jaren las van John Jansen van Galen en Hendrik Spiering. Maar de meeste mensen kennen haar niet, laat staan dat ze de andere vrouwen uit haar boek kennen.”

Hoe kwam u dan op het idee voor dit boek?

“Zo’n anderhalf jaar geleden begon Lili te vertellen over haar overgrootvader Anton, die een belangrijke rol had gespeeld bij het verheffen van de Landbouwschool tot Universiteit Wageningen, ze had handgeschreven memoires van hem. Ik vond het verhaal mooi, maar niet hemelbestormend.”

“Maar toen begon ze over Alma, die overgrootmoeder die nogal een portret was geweest. Het grappige bij Lili is dat iets in haar zich verzet tegen het feminisme. Zij hoort tot de generatie die een jongere zag opstaan in de tweede feministische golf, Hedy d’Ancona, Joke Smit. Ik denk dat dat voor haar onrustig was, dat het bedreigend voelde voor de vrouwen die zich al hadden geschikt in de mannelijke overheersing.”

“Het feit dat Alma, Duitse van geboorte, tegen de zin van haar vader eerst naar Nederland was gegaan en toen naar Nederlands-Indië vertrok, ik vond het een ongelooflijk verhaal. Er was een man, iemand om naar uit te kijken, maar toen die overleden bleek, bleef ze.”

“Ik hou er niet van zelf iets in te vullen, ik ben beter thuis in een verhaal dat je kunt reconstrueren. Ik was nog niet zover dat ik er een boek in zag, al had ik wel een schriftje gepakt. De tweede keer dat we het over Alma hadden zei Lili: ik geloof dat ik nog een koffertje heb.”

Maar dat was anderhalf jaar geleden. Dan hebt u dit boek snel geschreven.

“In die snelheid zie je de kwaliteit van het materiaal. Het is niet een dun, mythisch verhaal, in het familiearchief zijn primaire en secundaire bronnen die over Alma’s leven vertellen. En er zijn zoveel andere, schriftelijke en mondelinge. Ik vond het koffertje achterin een kast in het gastenverblijf, ik moest bijna huilen. Ik vond het, los van of het een boek zou worden, zo mooi om die teksten te lezen.”

“De dagboeken van Alma’s dochter Elly, die beschrijft hoe ze als het onweert naar buiten wil hollen, dingen die ik als vijftienjarige ook kon denken. De ergernissen over wat ze haar moeders feministische ‘Kafé Klatsch’ noemt. Alma’s medestrijdsters kwamen bij haar thuis en dat vond Elly irritant, zoals mijn vader en ik ook met onze ogen konden rollen als mijn moeder haar bijeenkomsten in de woonkamer hield.”

“Wat ik nu zoveel meer besef dan toen: mijn moeder heeft de kooltjes uit het vuur gehaald voor mijn zusje en mij, de vrouwen van haar generatie hebben ervoor gezorgd dat wij konden studeren en dat wij het beste kregen in de ontwikkeling van de welvaartsstaat. Ik heb het te makkelijk aanvaard. Onze generatie is ermee omgegaan als een fijne zak snoep. Terwijl: zoiets moet je onderhouden, een samenleving is niet een statisch iets. In een oogwenk ben je die ruimte weer kwijt. Zie het terugdraaien van de abortuswet in Amerika, heel zorgwekkend.”

Uw boek ook gaat ook over moeder-dochterrelaties die in deze familie verre van rimpelloos zijn. U noemde al ‘gevoeligheden’. Zo is er Alma’s dochter Elly die haar oudste dochter Sylvia niet in huis duldt. En dan Sylvia en haar dochter Lili: niet alleen bleek G.B.J. Hiltermann een relatie te onderhouden met een van Sylvia’s halfzussen, hij had ook met een vijftienjarige Lili geslapen.

“Het lijkt er bij die moeders soms op alsof ze de spanningen in hun huwelijk afreageren op hun dochters. Ze moeten ergens heen met hun frustraties. Zou het hun negatieve zelfbeeld zijn dat ze op die dochters projecteren? Sylvia is overigens zo veerkrachtig dat ze het bijlegt met haar moeder en later ook de relatie met Lili herstelt, die met haar geliefde sliep. Een driehoeksverhouding, die zo uit een klassieke tragedie kon komen.”

“Het woord ‘gusto’ komt vaak voor in Sylvia’s brieven aan haar jongste zus. ‘Heb je het nog, Elly?’ Dan zie je hoe moeilijk ze het leven moet hebben gevonden. Die bravoure waarmee ze al die jonge kunstenaars binnenhaalde begin jaren vijftig bij de Haagse Post, de vorm van observerende journalistiek die zij voorstond, de humor die zij er binnenbracht terwijl GBJ zichzelf alle successen toedichtte. GBJ die zich voor de oorlog charmant haar gezin had binnengekletst, die leuke dingen deed met Lili. Die later als analyticus zo gewichtig werd.”

“Lili wil met haar verhaal benadrukken dát het leuk was, zij heeft zich nooit als slachtoffer willen neerzetten. Maar GBJ was wel iemand die zich als vanzelfsprekend de dingen toe-eigende, als een soort koninklijk prerogatief. Dat gold ook voor Ger Brandts Buys, met wie Alma’s dochter Elly buitengewoon ongelukkig was getrouwd in Nederlands-Indië.”

“Nooit hoefden deze mannen rekenschap af te leggen voor hun gedrag in huis, hun omgang met hun vrouw of de manier waarop ze met stiefkinderen omgingen. Maar het gaat mij om die vrouwen, díe staan op de voorgrond. Nu heb ik de mannen in het decor gezet.”

Jutta Chorus (1967) won in 2003 de Prijs voor de Dagblad-journalistiek voor haar bijdragen in NRC over de korte politieke carrière van Pim Fortuyn. Ze schreef onder meer In de ban van Fortuyn (2002, met Menno de Galan), In godsnaam. Het jaar van Theo van Gogh (met Ahmet Olgun, 2005) en Beatrix. Dwars door alle weerstand heen (2013). Ze woont in Washington met Bas Blokker, correspondent voor NRC.

Van links naar rechts: Lili Veenman, Elly Brandts Buys-Berkhout en Sylvia Brandts Buys-Veenman in Sylvia's huis aan de Willemsparkweg te Amsterdam, omstreeks 1942.