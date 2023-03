Schrijfster Dubravka Ugrešić (73) overleden

Dubravka Ugrešić in 1992. Beeld Getty Images

Schrijfster Ugrešić is bekend van boeken als Ministerie van pijn (2005), Baba Jaga legde een ei (2010), Europa in Sepia (2015), De vos (2017) en Het tijdperk van de huid (2019). Voor haar essaybundel De cultuur van leugens uit 1995 ontving ze de Verzetsprijs. Haar werk is volgens de uitgeverij in meer dan dertig talen vertaald.

De schrijfster doceerde daarnaast aan universiteiten in Europa en de Verenigde Staten, zoals Harvard en de Universiteit van Berlijn. Ook schreef ze voor onder meer NRC en De Groene Amsterdammer. Ze woonde in Amsterdam.

Toen in 1991 de oorlog in voormalig Joegoslavië uitbrak, sprak Ugrešić zich vaak uit tegen de oorlog en tegen nationalisme. Dat werd haar niet in dank afgenomen en ze werd het doelwit van de media. Na een bezoek aan de Verenigde Staten besloot de schrijfster in Nederland te gaan wonen.