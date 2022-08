Schrijfster Ariëlla Kornmehl kruipt in de huid van haar belastingadviseur: ‘Ik raakte geobsedeerd door de persoon die geobsedeerd was door mij’

Ariëlla Kornmehl: ‘Ik vond het fascinerend om in de psyche van mijn fiscalist te kunnen kijken.’ Beeld Nina Schollaardt

Na het verschijnen van haar vorige roman Wat ik moest verzwijgen was het een tijdje stil rondom schrijfster Ariëlla Kornmehl (46). Ze werkte aan een volgend boek, tot zich ineens een ander verhaal opdrong dat dringend geschreven moest worden. Dat werd de roman De fiscalist, over belastingadviseur Anton die steeds meer geobsedeerd raakt door zijn cliënte Mila.

Het verhaal van de fiscalist, verteld door een alwetende verteller, wordt afgewisseld met persoonlijke voicememo’s die Anton inspreekt om zijn gemoed tot bedaren te brengen. De roman is geïnspireerd op Kornmehls eigen leven: toen haar belastingadviseur overleed, bleek zij in zijn dossiers een nogal onverwachte en prominente rol te spelen.

Wat was er gebeurd?

“Mijn fiscalist kwam onverwacht te overlijden, hij was pas 61. Hij was als een vertrouwenspersoon voor mijn familie. Omdat hij allerlei lopende zaken voor me behandelde – ik werk ook voor ons familiebedrijf, dat vastgoed beheert – moesten zijn dossiers zo snel mogelijk worden overgedragen aan een ander. Toen ik ze kreeg opgestuurd, bleken daar allerlei persoonlijke aantekeningen in te staan over mij.”

Wat trof u aan?

“Delen van de voicememo’s zoals die in mijn boek staan, zijn authentiek. Als hij op de terugweg was van een bezoek aan klanten, sprak hij op zijn telefoon in hoe de bijeenkomst was verlopen, en voorzag dat verslag van allerlei persoonlijk commentaar. Alsof je het dossier van een psychiater leest waarin staat hoe hij over je denkt. Hij bleek erg gefocust op mij en had me extreem goed geobserveerd. Dus hij beschreef allerlei persoonlijke zaken over mij en mijn familieverhoudingen, en gaf commentaar op hoe ik me gedroeg. Ik had hem altijd een prettige man gevonden, het contact voelde heel veilig. Maar toen ik al die observaties over mezelf las, was ik in shock.”

Best eng.

“Inderdaad. Ik vond het ook fascinerend om zo in zijn psyche te kunnen kijken. Het deed me realiseren dat iemand dus zonder dat je het merkt zo’n geheime obsessie kan hebben. Door MeToo hebben we het vaak over dickpics en aanranding, maar dit speelde zich af op een ander niveau: in het brein van iemand met wie ik een vertrouwensband had. Dat vind ik misschien nog wel beangstigender dan het ontvangen van een foto, want dat wéét je tenminste waar iemand mee bezig is.”

Waarom wilde u er een boek over schrijven?

“Ik wilde proberen door te dringen tot de gedachtewereld van mijn fiscalist en hem te begrijpen. Ik ontdekte wat gebrek aan echte verbinding en intimiteit met iemand kan doen. Het maakt eenzaam en kan zelfs gevaarlijke gevolgen hebben. Me daarin verdiepen was spannend, en daaraan werken werd op zichzelf bijna obsessief. Ik schreef tijdens de pandemie, alleen in mijn werkkamer, en was de hele tijd bezig met hem, zoals hij ook bezig was geweest met mij. Ik raakte dus als het ware geobsedeerd door de hoofdpersoon in mijn roman die geobsedeerd was door mij. Dit alles heeft me wel aan het denken gezet. Bij seksueel misbruik wordt het grootste deel van de misdrijven gepleegd door iemand uit de directe omgeving. Dat begon ik beter te begrijpen, omdat ik zelf dus al die jaren ook niet doorhad dat mijn fiscalist zo over mij dacht. Het was interessant om te ontdekken, en ook bedreigend.”

In de roman hangt dat gevoel van dreiging samen met de Joodse familieachtergrond van Mila.

“Het gevoel altijd alert te moeten zijn om te kunnen vluchten, zit in mijn genen. Mijn grootouders hebben me opgevoed met het idee dat ik altijd moet opletten, niet naïef moet zijn, dat ik de signalen uit de samenleving moet kunnen oppikken.”

Was het confronterend dat u misschien wel signalen hebt gemist?

“Als een vreemdeling me aanspreekt op straat, ben ik meteen op mijn hoede. Maar zeker als vrouw kun je dus makkelijk in de valkuil lopen dat je iemand in je inner circle als veilig beschouwt die dat misschien niet is. Hoe dan ook, op het onzichtbare – wat zich aan gedachten en gevoelens in iemands brein afspeelt – heb je weinig vat. Juist daarom was het voor mij als schrijver zo’n geschenk. Ik probeer altijd zo goed mogelijk in de huid te kruipen van mijn personages, maar nu kwam ik wel heel dichtbij.”

Ariëlla Kornmehl: De fiscalist. Ambo Anthos, € 22,99, 208 blz.