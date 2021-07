Schrale troost: De Beloften bleek uiteindelijk niet helemáál een loze belofte

De Beloften Beeld VPRO

Hard werken, je stinkende best doen en dan maar hopen dat het wat wordt, dat is zo ongeveer het leven van een topsporter. In zekere zin geldt voor een televisiemaker hetzelfde: garanties op succes bestaan niet. Dus is het wrang dat al het harde werk dat is gestoken in de documentaireserie De Beloften een wat onbevredigend resultaat oplevert.

Vooropgesteld: aan het ambitieniveau lag het niet. Voor de vijfdelige reeks zijn zeven sporters met een olympische droom vier jaar lang gevolgd. Zo’n langlopend traject is voor de makers hoogst onzeker: wat als een sporter geblesseerd raakt, of niet zo goed blijkt als gehoopt, of als hij of zij opeens stopt met topsport? Kiezen voor zeven hoofdpersonen moet als een veilige keuze hebben gevoeld, maar voor de kijker is het te veel van het goede.

Lips kon na het zien van de eerste aflevering de verhaallijnen al niet meer uit elkaar halen, laat staan een emotionele band met de sporters opbouwen. Er was een baanwielrenner, een zwemmer, een skateboardster, een turnster, een kogelstootster, een hordeloopster en een judoka, en allemaal aten ze kwark, trainden ze voor dag en dauw, hadden ze nauwelijks een sociaal leven, wilden ze dolgraag naar de Spelen en praatten ze daar in typisch sportersjargon over. Er werden jeugdbeelden getoond: kleine kinderen met overduidelijk meer talent dan hun leeftijdsgenoten. Er waren ook actuele toernooien: NK’s, EK’s, WK’s. Soms wonnen ze, soms liep het uit op een deceptie, maar omdat de spanningsopbouw ontbrak bleef onduidelijk welk belang daaraan moest worden gehecht.

Google leert dat in ieder geval drie van de zeven sporters straks in Tokio aantreden. Dat is een schrale troost voor de makers: voor hetzelfde geld had geen van hen zich gekwalificeerd, en was De Beloften helemaal een loze belofte gebleken.

