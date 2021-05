Schilderijen van Picasso, van Gogh en Mondriaan geveild in New York

Medewerkers van veilinghuis Christie's tonen het schilderij Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) van Pablo Picasso, dat donderdag in New York werd geveild voor zo'n 85 miljoen euro. Beeld REUTERS

De geïnteresseerde verzamelaars boden bijna twintig minuten op Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) (Vrouw gezeten bij een raam (Marie-Thérèse)) van Picasso. Veilinghuis Christie’s verwachtte van tevoren dat het werk zo’n 46 miljoen euro op zou leveren. Door commissies en andere kosten kwam het totaalbedrag op 103,4 miljoen dollar uit.

Picasso schilderde het canvas met daarop zijn toenmalige muze Marie-Thérèse Walter in 1932. Net als op Le Rêve (De Droom), een ander doek waarop Walter is afgebeeld, heeft Picasso haar geschilderd in overwegend lichte en heldere kleuren.

Walter (1909-1977) was van 1927 tot 1935 de geliefde van Picasso. Toen de twee elkaar ontmoetten, was de Française nog maar 17 jaar oud en woonde Picasso nog samen met zijn eerste vrouw, Olga Kokhlova. De twee kregen samen een dochter, Maya Widmaier-Picasso, maar Picasso verliet Walter uiteindelijk voor zijn nieuwe model en geliefde Dora Maar.

Symbolische grens

Het donderdag geveilde schilderij werd acht jaar geleden bij een veiling in Londen nog gekocht voor 28,6 miljoen pond (toen zo’n 44,8 miljoen euro). Vijf werken van Picasso hebben nu de symbolische grens van 100 miljoen dollar overschreden. De duurste Picasso is Les femmes d’Alger (Version O) (De vrouwen van Algiers). Dat schilderij wisselde in 2015 voor 179,4 miljoen dollar van eigenaar.

Een onlineveiling van zo’n 200 werken van Picasso leverde vorig jaar nog bijna 5,5 miljoen euro op. Toen was een grote vaas, die werd verkocht voor bijna een half miljoen euro, het pronkstuk.

Picasso overleed in 1973 op 91-jarige leeftijd in Frankrijk. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste kunstenaars van de vorige eeuw.

Van Gogh en Mondriaan

Le pont de Trinquetaille van Vincent van Gogh bracht 30,9 miljoen euro op, ruim boven de geschatte opbrengst van tussen de 21 miljoen en 29 miljoen euro. Van Gogh schilderde het in het Franse Arles in juni 1888. Het werd bij Christie’s onder de hamer gebracht door een privéverzamelaar.

Piet Mondriaans Composition No. II, with Yellow, Red and Blue uit 1927 ging voor 21,6 miljoen euro van de hand. Het veilinghuis verwachtte rond de 20 miljoen. Het werk was in handen van een bank in Zwitserland.