Schilder van stadsgezichten met profetische waarde

Carel Willink Sinds 2000 Kunstenaar Sylvia Willink-Quiël Waar Carel Willinkplantsoen

Het borstbeeld van Carel Willink (1900-1983) is net niet zichtbaar vanuit het atelier waar de schilder een groot deel van zijn leven werkte. Er staan wat blokkerende bomen voor. Vanaf zijn zolderverdieping aan de Ruysdaelkade keek Willink wel uit op de tuinen van het Rijksmuseum en de stad daarachter.

Dat was het terrein waar de schilder tot op hoge leeftijd zijn dagelijkse rondje liep. Hij streek graag neer bij Café Americain of Café Schiller. Onderweg nam hij de omgeving in zich op en gebruikte hij een fototoestel op zakformaat om vooral gevels vast te leggen. Die verwerkte hij regelmatig in zijn schilderijen. In het boekje Amsterdam door de ogen van Carel Willink weet auteur Rémon van Gemeren de gebouwen in zeker tien werken te herleiden tot bestaande adressen. De Vossiusstraat is zelfs onderdeel van twee schilderijen: Het gele huis (1934) en Fuga monialium (1967).

In Willinks visie krijgt die chique straat iets mysterieus, bijna sinisters. Er is geen kip op straat, boven de daken woedt een kleine wervelwind en achter de ramen is het interieur gehuld in duisternis. Willinks schilderijen werd een voorspellende waarde toebedeeld. De donkere wolken die hij in de jaren dertig in zijn voorstellingen verwerkte, werden gezien als voorbode van het oprukkende nationaalsocialisme en de dreigende wereldoorlog. In zijn schilderijen uit de jaren veertig zijn helemaal geen mensen te bekennen: een verbeelding van morele afwezigheid.

Imaginair realisme

Willink kreeg en krijgt vaak het label ‘magisch realisme’ opgeplakt, maar zelf sprak hij liever van ‘imaginair realisme’. Ongeacht het bijvoeglijk naamwoord was iedere vorm van realisme na de Tweede Wereldoorlog totaal uit de mode. Lange tijd werd Willinks werk niet serieus genomen door het kunstestablishment. Maar daar is de laatste twintig jaar een kentering in gekomen. Nergens komt de herwaardering voor het realisme beter tot uiting dan in Kasteel Ruurlo, waar zakenman en kunstverzamelaar Hans Melchers de grootste Willinkcollectie ter wereld bijeenbracht: vijftig schilderijen en meer dan honderd werken op papier.

In het Gelderse kasteeltje zijn ook de fladdergewaden te zien van modeontwerper Fong Leng, die gedragen werden door Mathilde de Doelder, Willinks derde vrouw. Zij was een extraverte modekoningin en geliefd onderwerp van de societypagina’s in roddeltijdschriften. Toen zij uit jaloezie een portret van Willinks geliefde tweede vrouw met een mes toetakelde, vroeg de schilder scheiding aan; kort nadat die was voltrokken pleegde zij zelfmoord.

De vierde echtgenote, beeldhouwer Sylvia Quiël, maakte het borstbeeld dat ter ere van Willinks honderdste geboortedag werd onthuld. Het staat in de driehoekige restruimte waar de Stadhouderskade en de Boerenwetering elkaar raken, die bij die gelegenheid werd omgedoopt tot Carel Willinkplantsoen.