Schilder Daniel Bodner legt schaatsers vast in een bijzonder bevroren moment

Skaters 4 (2021). Beeld Daniel Bodner

Ze lijken nog wat wiebelig op hun schaatsen te staan. De armen gespreid, de benen wat ongecontroleerd. Een enkele schaatser zoekt steun bij een ander. De Amerikaanse schilder Daniel Bodner (58) schilderde vorig jaar een typisch Hollands wintertafereel, zoals hij dat kende van de schilderijen van Brueghel en andere oude meesters. De gelegenheid deed zich gewoon voor toen er in februari opeens overal geschaatst kon worden. “Het waren jonge mensen en ik vond hun ronddraaiende bewegingen interessant, als een vreemde balletvoorstelling.”

Figuren in de sneeuw

Bodner was een jaar daarvoor vanuit Amsterdam-West naar Noord verhuisd, naar een huis met een weidser uitzicht. Door de lockdown had hij noodgedwongen veel thuis doorgebracht. Hij had schilderijen gemaakt van de verlaten grachten in het centrum, maar begon nu ook gewoon het uitzicht vanuit zijn raam te schilderen, met wandelende figuren in de sneeuw.

In Noord verkende hij zijn directe omgeving. De Grote Die, een plas tussen het Vliegenbos en de Nieuwe Purmerweg. De houten huizen aan de Nieuwendammerdijk en de Augustinuskerk verschijnen op verschillende schilderijen.

Geconstrueerde afbeeldingen

Maar het ging niet zozeer om de topografische eigenaardigheden van de buurt, en ook zeker niet om het moment. “Het zijn geconstrueerde afbeeldingen. De schaatsers zijn niet op een bepaald moment afgebeeld, het is eigenlijk een reeks van momenten. Sommige figuren komen twee of drie keer in het schilderij voor.”

Bodner nam meerdere foto’s vanaf hetzelfde standpunt en liet allerlei figuren vervolgens samenkomen door digitaal knippen en plakken. In Photoshop maakte hij een collage van meerdere figuren op dezelfde locatie. Die schilderde hij vervolgens na. “Het was een realiteit waar ik op de een of andere manier de voorkeur aan geef. Ik deed het om compositorische redenen, ik wilde een beweging of ritme in het schilderij brengen.”

Uitgerekt moment

Bodner wilde de schilderijen vol maken met figuren, als een soort tegengeluid voor de lockdown. Maar zijn werk gaat vooral ook over waarnemen, over het verschil tussen fotografie en schilderkunst. Soms verwerkt Bodner typisch fotografische elementen in het beeld, zoals een lichtschittering van de lens.

“Ik hou echt van fotografie, heb ook foto’s verzameld. Maar ik denk dat fotografie in zekere zin het einde is van een beeld, het is een bevroren moment. Een schilderij rekt het moment echt uit. Er zijn een paar mensen aan het schaatsen, maar het moment is verlengd. Het duurde een paar weken om het schilderij te maken. Er zit meer leven in dan in een foto, die in een fractie van een seconde wordt gemaakt.”

De meeste schaatsers zien we overigens van achteren. Hun gezichten blijven onzichtbaar. “Aanvankelijk had ik een figuur die recht op de toeschouwer afkomt en dat vond ik wat te confronterend. Later schilderde ik de figuren van achteren, waardoor de hele voorstelling naar de achtergrond gaat. Als toeschouwer kijk je dan ook de verte in.”