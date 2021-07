Schets Leonardo Da Vinci geveild voor 10 miljoen euro

Deze schets bleek 10,3 miljoen euro waard. Beeld REUTERS

Veilinghuis Christie’s in Londen had ingeschat dat de schets van een berenhoofd van zeven bij zeven centimeter tussen de 8 en 12 miljoen pond zou opleveren. De naam van de koper is niet bekendgemaakt.

Het ging volgens Christie’s om een van de zeldzame tekeningen van Da Vinci die nog in privébezit zijn. Het bedrag is dan ook gelijk een record voor een tekening van de beroemde kunstenaar en wetenschapper. Een tekening door de kunstenaar van een paard en zijn berijder wisselde in 2001 voor 8,1 miljoen pond van eigenaar.