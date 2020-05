Scheidend zendermanager NPO Radio 1: ‘Moesten een breder publiek aanspreken’

Laurens Borst: ‘Corona is journalistiek ongelooflijk interessant.’ Beeld Koen Verheijden

Voor Laurens Borst (66), de scheidende zendermanager van Radio 1, valt de coronacrisis samen met de nadagen van zijn werkzame leven. Borst, in 2007 bij de publieke omroep aangetreden, werkt zijn opvolger Klaske Tameling in en zwaait dan geleidelijk af. “Corona raakt iedereen, tegelijk is het journalistiek ongelooflijk interessant. Wat doet de regering, hoe wordt erop gereageerd? Wat zijn de maatregelen?” Opgetogen was hij over de bereidheid van de omroepen om samen te werken voor de berichtgeving over het virus.

Dat was, in de tijd dat hij aantrad, ‘iets anders’. Radio 1 was toen, zegt Borst, ‘een samenraapsel van losse programma’s’. “Zonder samenhang, er werd amper vergaderd of overlegd. Bij groot nieuws was het bijna onmogelijk in te breken in programma’s. Daar heb ik korte metten mee gemaakt, zeker in het weekend met special interest-programma’s. Nu overleggen de omroepen elke ochtend. Wie pakt wat op? Als er nu iets gebeurt, kunnen we inspelen op de actualiteit.”

Urgentie

Daarnaast koppelen omroepen bereidwilligheid aan urgentie. “AvroTros gaf in een vroeg stadium aan EenVandaag ook in het weekend te willen maken. En nu hebben we Dit Is De Dag van de EO aan het einde van de zondagmiddag. We zijn meteen aan het schakelen gegaan.”

Niet alles wat hij deed, lukte. “Voor de dagprogrammering wilde ik een gezamenlijke redactie met één overkoepelende hoofdredactie. Daar was aanvankelijk enthousiasme voor bij de makers, maar toen ik het plan presenteerde bij de omroepdirecteuren werd dat finaal afgeschoten. Ik had als voorbeeld de sportzomer van 2012. Met het EK, de Tour, de Olympische Spelen. Experimenteel werkten we met blokken en een dubbelpresentatie. Presentatoren van verschillende omroepen. Het was efficiënter, goedkoper en de luisteraar vond het geweldig. Maar de omroepen konden zich niet profileren, vonden ze. Ik snap het wel: hun identiteit is belangrijk, zeker als je leden nodig hebt voor het voortbestaan, maar ik handelde vanuit mijn hart voor de journalistiek en de luisteraar.”

Breder publiek

Het goede was, stelt Borst vast: de blokken bleven na de fusies van de omroepen intact. “Jurgen in de ochtend, Spraakmakers, De Nieuws BV, Stax & Toine, EenVandaag, Nieuws & Co en Dit Is De Dag: het is allemaal duidelijk.”

NPO Radio 1 moest behalve meer newsy en meer één geheel ook meer De Wereld Draait Door worden, vond Borst. “Toen ik hier kwam, vond ik dat NPO Radio 1 vooral werd gemaakt – en dat bedoel ik niet onaardig – voor Volkskrant- en NRC-publiek. Terwijl je nog twee grote kranten hebt: het AD en De Telegraaf. Ik vond dat we een breder publiek moesten aanspreken. Eigenlijk heb ik dat in het achterhoofd gehouden bij alles wat ik daarna heb gedaan. Minder afstandelijk, meer aandacht voor de mens.”

Borst raakte al snel bovenmatig geïnteresseerd in de ontwikkelingen op online gebied. “Misschien niet aardig naar mijn collega’s, maar journalisten blinken over het algemeen niet uit in vernieuwing. Ik ben een man van gadgets. Als er iets is waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe deze wereld zich gaat ontwikkelen.”

Podcast

Radio is allang niet meer dat kastje waar muziek uitkomt. Radio is online, televisie en podcast tegelijk. Borst maakte geld vrij voor die ontwikkeling, richtte redacties daarop in. “In 2007 was er een sitemanager die af en toe wat items op de site zette. En dat was het. Het stelde weinig voor. Om een voorbeeld te geven: als je nu Marcel van Roosmalen bij De Nieuws BV hoort, luisteren pak ’m beet 250.000 mensen. Maar er wordt ook een filmpje van gemaakt. Voor de site van de NPO, voor BNNVara, voor Twitter, Facebook, noem maar op. Daardoor wordt het filmpje vele malen vaker beluisterd en bekeken.”