Scheepvaartmuseum wint Museumprijs 2022

Het Scheepvaartmuseum op het Kattenburgerplein op Kattenburg, een van de Oostelijke Eilanden. Beeld DUTCHPHOTO/ ANP

Het Centraal Museum uit Utrecht en Stadsmuseum Harderwijk eindigden met respectievelijk 32 procent en 28 procent van de stemmen op de tweede en derde plaats. Michael Huijser, directeur van het Scheepvaartmuseum, ontving de prijs donderdagmiddag op het ‘Open Plein’, de overdekte binnenplaats, waar al het personeel verwachtingsvol was samengekomen, uit handen van Cathelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, en Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver (de uitreiking is vrijdag te zien in Koffietijd).

Huijser was de afgelopen weken persoonlijk betrokken bij de campagne waarmee het publiek werd opgeroepen op zijn museum te stemmen; hij stond op posters in de hele stad met een opgestroopte mouw en een tag met ‘Museumprijs 2022’ op zijn bovenarm.

Dit jaar was het thema van de Museumprijs ‘Beste Buur’; een museum heeft een sociale positie in zijn directe omgeving en functioneert op verschillende manieren als buurtgenoot richting omwonenden, richting collega-instellingen in de buurt, richting organisaties en bedrijven en richting de lokale overheid.

Met de geldprijs van 100.000 euro wil het museum zijn rol als ‘thuishaven’ verder uitbouwen, met de meerjarige programmalijn Thuishaven. Huijser: “Het Scheepvaartmuseum heeft als motto ‘water verbindt werelden’. Wij voelen het als onze taak om als nationaal museum betrokken te zijn in onze buurt en iets moois terug te doen. Met Thuishaven werkt het museum blijvend aan het gevoel dat het Scheepvaartmuseum een plek van en voor iedereen is. Nog meer dan nu gaan we oud met jong verbinden, en nieuwe bezoekers met mensen die al bekend zijn met het museum.”

Buurtmaaltijden

De bijeenkomsten en activiteiten die in dat kader worden geprogrammeerd hebben volgens Huijser allemaal één ding met elkaar gemeen: ze brengen mensen samen. Daarbij kan het gaan om buurtmaaltijden voor jong en oud, samen studeren in de bibliotheek met Stichting Studiezalen of samen het water op met museumpartner het Watersportverbond. Huijser: “Deze sociale missie is extra belangrijk voor die mensen waarvoor culturele activiteiten minder vanzelfsprekend of toegankelijk zijn.”

Het museum op het Kattenburgerplein beheert een van de grootste maritieme collecties ter wereld, met onder meer schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en zeekaarten. Tijdens kunstbeurs PAN Amsterdam kocht het Scheepvaartmuseum onlangs een met de hand ingekleurde kopergravure van Amsterdam. Op deze plattegrond uit 1657 staat ’s Lands Zeemagazijn – het gebouw waarin het Scheepvaartmuseum is gevestigd – terwijl het nog in de steigers staat en de werven voor het gebouw nog in aanbouw zijn.

Directeur Michael Huijser van het Scheepvaartmuseum. Beeld Matthijs Immink