Scheepvaartmuseum: historische wandtapijten grootste koop ooit

Het Scheepvaartmuseum heeft in Groot-Brittannië twee metersgrote wandtapijten naar ontwerpen van Willem van de Velde de Oude (1611-1693) verworven. Het is naar eigen zeggen de grootste aankoop uit de geschiedenis van het museum. Tal van fondsen kwamen over de brug om de benodigde 2 miljoen euro bijeen te sprokkelen.