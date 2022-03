Scheepshoornconcert langs het IJ tot kilometers ver te horen

Het geluid van de hoorns moet tot een kilometer ver gaan reiken. Beeld Francoise Bolechowski

Om precies te zijn de repetitie voor een concert dat later die dag, van 19.30 tot 19.50 uur plaatsvindt als openingsplechtigheid van het festival dat het Muziekgebouw wijdt aan de beroemde Estlandse componist Arvo Pärt. Dat festival zou eigenlijk al in 2020 hebben moeten plaatsvinden, want toen vierde Pärt zijn 85ste verjaardag. Vanwege de coronaperikelen moest het festival worden uitgesteld. En dinsdag gaat het dan eindelijk beginnen.

Zo’n scheepshoornconcert is voor mensen die in de buurt van het Muziekgebouw wonen geen gloednieuw verschijnsel. In 2019 werd het Minimal Music Festival ermee geopend, waarbij onder meer muziek van Steve Reich (Electric Counterpoint) en Philip Glass (Mad Rush) ten gehore werd gebracht. Uitvoerenden waren de leden van het gezelschap Urban Horns, dat onder leiding staat van de Duitser Christof Schläger, die vijftien jaar in Amsterdam woonde en die ook straks de honneurs waarneemt.

Als opening van het Pärt Festival zullen ze Da pacem domini uitvoeren, op 144 scheepshoorns, die in verschillende groepen staan opgesteld op de kade voor het Muziekgebouw, met uitzicht op het IJ.

Kilometers ver

De opstelling bestaat uit vier groepen scheepshoorns: de bashoorn (16 toeters), twee tenorhoorns (elk zestien toeters), koperhoorns (tweemaal zestien toeters, die met een soort hoogwerker tot vijf meter in de lucht kan reiken) en EPX-hoorns, die uit 32 toeters van koper bestaan en nog eens 32 met toeters van kunstvezel. Alle scheepshoorns zijn diatonisch gestemd – denk aan de toetsen van een piano – en worden door toetsen in te drukken op een laptop aangestuurd.

Tezamen kunnen ze een overweldigend volume produceren, dat vanaf de kade kilometers ver te horen zal zijn.

Het Pärt Festival vindt plaats van 22 tot en met 27 maart in het Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website.

Beelden van het minimal music festival uit 2019: