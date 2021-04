Schaars publiek geld uitgeven aan kettingreacties op tv? Niet nodig, wel heel leuk

Tik 'm aan! Beeld Het Parool

Mocht het u ontgaan zijn: we zitten midden in speelgoedhype op televisie. Geïnspireerd op Domino D-Day (binnenkort weer op de buis) was er al Marble Mania en Lego Masters en kennelijk vond de NPO dat ze niet kon achterblijven.

Nou kan Lips best wat redenen bedenken om dit soort programma’s over te laten aan de commerciëlen, en toch ging hij goedgemutst klaarzitten voor Tik ’m aan!, volgens presentator Frank Evenblij ‘het enige programma waarin entertainment, kunst en wetenschap samenkomen’.

Tik ’m aan! draait om het bouwen van kettingreacties. Een tennisbal die rolt en een blokje aantikt waardoor een emmer water omvalt, een badeend gelanceerd wordt en een gloeilamp gaat branden. Hoe gekker hoe beter.

Het deelnemersveld in de eerste uitzending bestond uit ontwerpers, uitvinders, docenten natuurkunde, kortom: heerlijke nerds. In een gigantische loods mochten ze hun stellages opbouwen, waarbij ook nog eens ‘een verhaal’ verteld moest worden. Zo was er een stel dat een ‘coronaverjaardag’ had gemaakt, die begon met het indrukken van een bel, en eindigde met een taart met kaarsjes die werden uitgeblazen. Het verhaal van een ander duo was: ‘thee zetten’, al hielp het niet dat de waterkoker, het cruciale element in de kettingreactie, kapot was.

De bouwwerken waren zonder uitzondering spectaculair, al werkte lang niet alles. Een ballon die door een föhn weggeblazen moest worden, zweefde de verkeerde kant op, een stoel viel niet om doordat de suikerklontjes waar hij op stond niet smolten. All in the game, het leverde in elk geval vermakelijke televisie op, een stuk beter gemaakt dan zowel Lego Masters als Marble Mania bovendien.

Was het nodig dat de publieke omroep schaarse middelen inzet voor dit soort vermaak? Eigenlijk niet, vond Lips. Maar volgende week gaat hij toch weer kijken.

