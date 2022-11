Scènes met een vader uit een ander universum – over gevoelens werd niet gesproken na de vlucht uit Joegoslavië

Jongste dochter Biserka Suran met haar vader Vinko Suran in ‘Scènes met mijn vader'. Op schoongemaakte stoelen. Beeld -

Hij is weerspannig. Als ze haar instructies geeft voor de eerste scène die gedraaid gaat worden, wil hij eerst weten of de twee opgestelde stoelen wel schoon zijn.

Nee, blijkt bij nadere inspectie, daar moet wel even een doekje over heen. Biserka Suran: “Dan roep ik je en dan ga ik je hier interviewen.” Vinko Suran: “Maar de stoelen schoonmaken alsjeblieft.”

Van belang

Hij vindt het eigenlijk ook maar niks, dat zijn dochter van alles waarover je in het complexe, ingewikkelde, veelzijdige Nederland iets kunt vinden, nu juist hem heeft gekozen als onderwerp van haar documentaire.

Hij zegt: “Ik vind het ook raar. Hoe is dat van belang voor het grotere publiek waarvoor de documentaire wordt gemaakt? Dat is de vraag.”

Uit het hart

Vader en dochter worden in decorsetting gefilmd – een verlaten station waar de trein naar het land uit het verleden niet vertrekt, een rit in een stilstaande auto, een in de tijd gestold diner; of op die twee stoelen van de eerste (en laatste) scène, zij gekleed naar haar vader met gesteven witte boord.

Zij vraagt, hij antwoordt. Gaandeweg gewilliger onderwerpt hij zich aan haar directies.

Zij: “Vind je het leuk?”

Hij: “Ik begin het leuk te vinden. Je laat mij uit het hart spreken.”

Ouderwetse denkbeelden

Tijdens die reis die nergens heengaat, ontvouwt zich het verhaal van een vader die voor zijn jongste dochter was geweest als een man uit een ander universum, met zijn ouderwetse pakken en denkbeelden.

En dat van een jongste dochter die – juist zij, van wie hij had gedacht dat ze het minst last zou hebben van de vlucht – haar identiteit bleef bevragen. Haar moeder Nederlands, haar vader Kroatisch, zij ‘half.’ “Altijd als ik me voorstel, vragen mensen waar ik vandaan kom.”

Burn-out

De meisjes waren niet vooraf ingelicht toen ze op 15 september 1991 in de witte Fiat uit Istrië waren vertrokken. Over gevoelens werd daarna niet gesproken. De terugkeer die hij in gedachten had, kwam er nooit; de opleiding die zijn dochters hier konden krijgen ging voor.

Pijnlijk is het moment dat hij uitspreekt dat ook dat allemaal niet is geworden zoals hij had gedacht, de ene dochter een burn-out, de eerste studie van de andere mislukt, de jongste de filmacademie voltooid ‘maar ik denk niet dat je daarmee je levensbestaan kunt verdienen.’

Ruimte bieden

Toch zie je ze naar elkaar toe groeien, vader en dochter, in scènes die misschien juist door de constructie ruimte bieden om te verwoorden wat is verzwegen. Diep persoonlijk, confronterend en, om de vraag van Vinko Suran te beantwoorden, universeel.

Scènes met mijn vader is tijdens Idfa meerdere keren te zien. Bekijk hier het programma.