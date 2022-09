Scapino en Blaudzun brengen hommage aan Oscar Carré

Scène uit Oscar van Scapino Ballet Rotterdam van choreograaf Ed Wubbe, met muziek van Blaudzun. Beeld Hans Gerritsen

Elke vier jaar is het raak. Dan krijgt Ed Wubbe weer op zijn kop van de Raad voor Cultuur, want de commissie die over de danssubsidie beslist vindt Scapino Ballet steevast te commercieel om een flinke rijkssubsidie te mogen ontvangen. Twee jaar geleden dreigde Scapino de subsidie zelfs helemaal kwijt te raken, maar daar stak de minister een stokje voor.

Wubbe: “Dan krijg je denigrerend te horen dat we de smaak van het publiek goed aanvoelen en worden we bij wijze van spreken in de SBS6-hoek geduwd. Ik vind dat zo’n ouderwetse en achterhaalde opvatting over ballet. Je komt die ook nog wel tegen bij sommige conservatieve dansrecensenten, die ons eigenlijk van verraad beschuldigen.”

Hoge en lage kunst

“Die starheid is heel slecht voor de ontwikkeling van de discipline. Wij hebben als Scapino heel veel publiek en hebben ook een functie om mensen die niets met dans hebben toch met dans in aanraking te laten komen en enthousiast te maken. Dat doen we door verschillende kunstvormen bij elkaar te brengen en het onderscheid tussen de zogenaamde hoge en lage kunst te doorbreken.”

“In de Verenigde Staten had je wereldberoemde klassieke choreografen als George Balanchine en Jerome Robbins. Balanchine was opgeleid aan de keizerlijke balletschool in Sint-Petersburg en Robbins werkte voor het New York City Ballet, maar zij haalden hun neus echt niet op voor films en musicals. Robbins was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de choreografie van West Side Story. Zo’n brede dansopvatting trekt mij aan en daarom past Scapino ook zo goed bij de programmering van Carré, waar ruimte is voor operette, opera, popconcerten, politieke bijeenkomsten en zelfs boksgala’s.”

Scapino is een graag geziene gast in Carré. Twee jaar geleden speelde het Rotterdamse balletgezelschap in samenwerking met de Nits negen keer in een uitverkocht theater de jubileumvoorstelling Ting! Het balletgezelschap werd in 1945 opgericht en kreeg een jaar later een stevig steuntje in de rug van Cola Debrot, de Antilliaanse schrijver, arts, diplomaat, jurist én dansrecensent van Het Parool. De krant had gratis ochtendvoorstellingen voor Amsterdamse schoolkinderen georganiseerd.

Zwartkijkers

Debrot schreef lovend over die uitvoeringen van De Toverfluit en De Gouden Zwaan door Scapino: ‘De groep heeft niets minder bereikt dan een eenheid van stijl waardoor zwartkijkers, die een Nederlandsche danskunst als een onmogelijkheid beschouwen, gelukkig nu eens in het ongelijk worden gesteld.’

In zijn slotconclusie, die paste bij het optimistische naoorlogse wederopbouwgevoel van Het Parool, ging Debrot nog een stapje verder: ‘Houd uw licht niet onder de korenmaat, Scapino! Wij hopen spoedig uw balletten, deze en zoo mogelijk de nieuwe die gij nog in petto hebt, ook in volwassen gezelschap bij te wonen, dat misschien meer nog dan de jeugd uw frisschen, zuiveren droom van noode heeft.’

Wubbe glimt helemaal als hij deze recensie nog eens terugleest en benadrukt dat die frisse, zuivere droom nog steeds bestaat bij Scapino. En daar hoort dit keer de muziek van Blaudzun bij. Wubbe: “Ik was voor Oscar op zoek naar een band met een breed repertoire, die op verschillende momenten van de show kan worden ingepast. Blaudzun kan mooie ballads zingen, maar ook uptempo rocknummers. Zijn muziek kent variatie in dynamiek en kleur, precies wat we nodig hebben.”

Dramatisch leven

Wubbe was aanvankelijk wat sceptisch over de associatie met circus, maar toen hij de video met de Nits zag, begreep hij wat ik wilde en werd hij enthousiast. “Hij heeft twee nieuwe nummers geschreven en verder hebben we 26 liedjes uit zijn bestaande repertoire gekozen. Blaudzun en zijn zeskoppige band staan op een verhoging waar men onderdoor kan dansen. Niet zo hoog als het orkest van het Wereldkerstcircus, maar goed zichtbaar vanaf elke zitplaats rondom het podium.”

Oscar Carré en zijn echtgenote Amalia Salamonsky.

Behalve met Blaudzun werkt Wubbe voor Oscar ook samen met acht jonge artiesten van de circusopleiding van Codarts in Rotterdam. “Dans gaat verder waar circus ophoudt en circus gaat verder waar dans ophoudt. Dus die twee disciplines sluiten mooi bij elkaar aan en zo worden de dansers en circusartiesten één groep. Je kunt in Carré, dat natuurlijk van oorsprong een circustheater is, fijn de lucht in.”

Maar het is geen voorstelling waar, zoals in het circus, na een act wordt geapplaudisseerd, de artiesten aflopen en de spreekstalmeester de volgende act aankondigt. Alles vloeit ineen in deze hommage aan Carré, waarvoor directeur Madeleine van der Zwaan hem opdracht gaf. Wubbe: “Nee, het is geen biopic, ook al speelt een van de dansers Oscar Carré. Een aantal momenten uit het kleurrijke en dramatische leven van Carré wordt zichtbaar gemaakt, maar het is vooral fantasie, rijke fantasie.”

Oscar door Scapino Ballet & Blaudzun. 7 t/m 25 september, (première 8 september) in Carré.