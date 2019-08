Say Yes to the Dress op z’n Nederlands: ‘Je vriendinnen hangen lekker in het netje!’

Say Yes to the Dress, TLC.

Toen Lips trouwde met mevrouw Lips had zijn vaste herenmodezaak de keuze uit drie trouwpakken. Lips nam de eerste die hij had gepast. Mevrouw Lips verscheen in het wit. Maar hoe die jurk er precies uitzag? Straks het fotoalbum er maar eens bijpakken.

Lips kwam in de stemming dankzij het begin van een nieuw seizoen Say Yes to the Dress op zijn Nederlands. Aan de formule is voor de verse reeks weinig (lees: in het geheel niets) veranderd, maar dat is voor trouwe kijkers ongetwijfeld goed nieuws. Het gaat nog steeds om die ene vraag: in welke robe verschijnt de bruid op haar huwelijk?

Van vorige seizoenen had Lips weleens een aflevering gemist. Hij raakte daardoor nog even van zijn stuk van de hoeveelheid wit die hem van de kledingrekken tegemoet schitterde. Maar dankzij de immer gierende presentator Fred van Leer ging het daarna snel: in 45 minuten had hij er drie passessies doorheen gejast. Daar doen ze in de Amerikaanse versie stukken langer over.

Wat Lips betreft prima. Al had hij best iets meer willen weten over de relatie tussen havenwerkster Denise en haar schoonmoeder. De laatste – op het oog een exemplaar uit de categorie ‘schoonloeder’ – presteerde het de tot tranen geroerde bruid terug te zenden naar de kleed­lokalen. Op zoek naar ‘iets meer kleur’. Denise zette het haar betaald door een felblauwe japon aan te schieten. Ook Van Leer, aan zijn kosmisch strakke gelaat te zien net terug van een bruiloft op Mars, juichte om die rebellie. Net goed!

Makkelijker had hij het bij de japon van Samantha. Van Leer: ‘Ik wou dat ik jouw lijf had.’ En inderdaad: zelfs een tafellaken had haar goed gestaan. Het werd een jurk met flink decolleté. Van Leer was opgetogen: ‘Je vriendinnen hangen lekker in het netje!’

Reageren? hanlips@parool.nl