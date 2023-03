Saxofonist Benjamin Herman over Jazzfest: ‘Muziek van een krankzinnig hoog niveau’

Saxofonist Benjamin Herman: 'Jazzfest is lekker divers, de boel is echt aan het verschuiven.' Beeld Nina Schollaardt

U kent Jazzfest als artiest.

“Ja, ik heb er opgetreden met New Cool Collective, maar helemaal in het begin ook al eens met mijn trio.”

Wat is het voor festival?

“Ik vind het leuk dat het zo geconcentreerd is in een buurt, en dan eens een keer niet in het centrum, maar in Oost. Felix Schlarmann, de oprichter van het festival, organiseert al heel lang jamsessies in Studio/K. Daar is echt een scenetje uit ontstaan. Veel mensen die jazz aan het conservatorium van Amsterdam hebben gedaan, wonen of woonden ook in de buurt. Jazzfest heeft een duidelijke link met het conservatorium.”

U studeerde als Amsterdammer aan het conservatorium van Hilversum, toch?

“Ja, klopt. En na Hilversum heb ik in New York gestudeerd. Voor de rest leer ik nog elke dag van iedereen met wie ik speel. Ik ben docent aan het Amsterdamse conservatorium. Nou ja, docent... ik ben een soort suikeroom die een keer in de maand langskomt. De studenten krijgen nooit huiswerk van me, maar ik doe tijdens mijn saxofoonlessen allemaal leuke dingen.”

De jazzafdeling van het conservatorium trekt studenten uit de hele wereld.

“Ongelooflijk, ja. Ze komen echt óveral vandaan: Korea, Japan, de Baltische staten, Portugal, Spanje, Italië.”

Waar komen ze op af? Staat het conservatorium internationaal zo goed aangeschreven?

“Ja, al heel lang. Maar dat geldt ook voor de conservatoria in Den Haag en Utrecht hoor. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om hier te studeren. Nederland is een leuk land, vinden ze in het buitenland.”

De Nederlandse conservatoria leveren veel jazzmuzikanten af. Is daar wel plaats voor?

“Het hangt erg van de persoon af of hij of zij het redt. Het zijn er altijd maar een paar die langdurig aan de bak komen, die relevant en productief blijven. Maar er gebeurt veel in Nederland, zeker in Amsterdam. Iedereen kent het Bimhuis, maar onder de radar is veel meer gaande. Er zijn al decennialang kroegen waar jazzmuzikanten spelen. Er zijn ook jamsessies waar je nooit iets over leest, maar waar het niveau hoog is. En je hebt Stichting New Amsterdam Jazz die zich inzet voor jazzmuzikanten en hen internationaal promoot. Het conservatorium organiseert ook jaarlijks de Keep an Eye Jazz Award.”

Kortom: Amsterdam heeft een gezonde en levendige jazzscene?

“Ja. Wat ik wel jammer vind, is dat jazz hier erg op zichzelf is gericht. Muzikanten blijven heel erg in hun eigen kringetje: de vrije improvisators bij elkaar, de beboppers. In Rotterdam is dat anders. In clubs als Bird en Grounds heb je veel meer een fusie met urban muziek. Daar werken jazzmuzikanten met mensen uit de R&B, hiphop en gospel. Ik zou willen dat dat hier ook meer zou gebeuren.”

Waar moeten we heen op Jazzfest?

“Jeff Ballard is de grootste naam op het festival. Hij is een Amerikaan die met iedereen heeft gespeeld, een echt waanzinnig goede drummer. Hij speelt in de grote zaal van het Stayokay hostel met onder meer saxofonist Ben van Gelder. Dat wordt jazz van een krankzinnig hoog niveau. Mijn trio staat na hen geprogrammeerd, dat wordt werken dus.”

Wat raadt u verder aan?

“De Coffee Company op het Javaplein is voor het eerst een festivallocatie. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik vind het heel interessant wat daar zaterdag allemaal staat geprogrammeerd. Het gaat veel verder dan de gebruikelijke jazz. De band Fast De zit zelfs een beetje in de hoek van de alternatieve pop, van indie. Ik ben ook benieuwd wat de groep Önder daar gaat doen. Hun leider Jort Terwijn is muzikaal gezien een heerlijke mafketel. Fuensanta Méndez komt uit Mexico. Ze heeft gestudeerd aan het conservatorium en treedt op met twee collega-zangeressen, die net als zij uit het buitenland komen en van Amsterdam hun thuis hebben gemaakt.”

Er staan veel vrouwen op Jazzfest.

“Ja, leuk! Jazzfest is lekker divers, de boel is echt aan het verschuiven. Van de vrouwen op Jazzfest raad ik ook zeker de Letse fluitiste Ketija Ringa Karahona en de Zuid-Koreaanse pianiste Chaerin Im aan, die met de cellist Ernst Reijseger optreden in de Elthetokerk. Ook zij hebben hier het conservatorium gedaan. Ketija Ringa Karahona heeft klassiek fluit gestudeerd, maar wandelde probleemloos de jazz in. Ze heeft een stel waanzinnige oren.”

Wat gaat u op Jazzfest doen?

“Beetje keten, apenkooien. Het Benjamin Herman Trio treedt op met Oscar Jan Hoogland. Hij is een bijzondere pianist en een belangrijke figuur in de Amsterdamse improscene. Hij en het trio klikken goed. Als hij meespeelt wordt het een heel ander bandje. We krijgen alle drie een onwijze schop onder ons hol.”

Jazzfest vindt plaats op zaterdag 18 maart op diverse locaties in de Indische buurt. De Stayokay op het Timorplein is de hoofdlocatie. Zie www.jazzfestamsterdam.nl voor het volledige programma.