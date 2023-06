Saskia Noort: ‘Ik wilde dat mijn personage voor zichzelf op zou komen’

Ik wilde zo nodig een trilogie schrijven, zegt Saskia Noort (56). De personages in haar nieuwste thriller, De nazaten, figureerden al eerder in De eetclub en Debet. ‘Elk boek staat symbool voor een ander tijdsbeeld.’

Ze geeft het maar meteen toe zodra ze plaatsneemt in hotel The Dylan in Amsterdam. Saskia Noort kampt met het leeghoofdsyndroom. Een ter plekke zelfbedachte term, afgeleid van het le­ge­nest­syn­droom waar ouders soms mee kampen als hun kroost het huis heeft verlaten. Alleen zijn het bij Noort de personages die zijn uitgevlogen. Hun verhaal is verteld, er valt niets meer over ze te schrijven.

De personages in haar nieuwste thriller, De nazaten, figureerden al eerder in De eetclub (2004) en Debet (2013). Noort bepaalde hoe hun levens verliepen, wat ze meemaakten, wie ze ontmoetten, wie doodging en wie bleef leven. “Het is mijn eigen schuld hoor, dat het nu even leeg voelt. Ik wilde zo nodig een trilogie schrijven.”

Het drieluik begon – ‘het is bijna oma vertelt’ – in 2004. In De eetclub verhuist Karen Brouwer met haar gezin van Amsterdam naar een forensendorp, waar ze een eetclub opricht – met alle gevolgen van dien (overspel, moord, wraak: ingrediënten die onlosmakelijk zijn verbonden met Noorts boeken). Er werden 500.000 exemplaren van verkocht, er kwam een verfilming en een nominatie voor de Gouden Strop.

En nu is er dus De nazaten. Karen is inmiddels net zo oud als Noort nu is, Karens dochters schurken tegen de volwassenheid aan, ‘die fase heb ik ook net bij mijn eigen zoon en dochter meegemaakt’. Dan, met ietwat onzekere blik: “Je begrijpt dit boek ook als je deel één en twee niet hebt gelezen, toch? Dan is het ook nog wel spannend en lekker leesbaar?”

Pas na bevestigend geknik vertelt ze verder. “Elk boek staat symbool voor een ander tijdsbeeld.”

Hoe ziet ons huidige tijdsbeeld eruit vergeleken met dat van tien en twintig jaar geleden?

“Selfcare, selfcare, en nog eens: selfcare. Dat hele soulsearching zie ik veel, vooral bij jongeren. Dat is goed, hoor, want jonge mensen móéten ook heel veel. Ze kampen allemaal met paniekaanvallen of adhd, de shit die wij vroeger ook hadden, niks bijzonders aan, maar waar wij gewoon schouderophalend mee doorleefden. De generatie van nu pakt het aan. Geeft het aandacht. Je ziet nu veel jonge mensen die in therapie gaan en hun ouders van alles verwijten. Over trauma’s die ze hebben doorgegeven aan hun kinderen.”

Voeren u en uw kinderen ook dat soort gesprekken?

“Dat doen we wel ja.”

Wat bespreekt u dan?

“Hoe ze naar hun jeugd kijken. Julia is nu 27, Mathieu 30. Soms kwetst het me, wat ze zeggen, ook al hebben ze gelijk, als we het bijvoorbeeld hebben over dat ik te vaak weg van huis was voor werk, of hen meenam naar uitgebreide borrelsessies. Dat ik ze een weekend op het huis heb laten passen toen ze daar nog te jong voor waren. Zeker rondom mijn scheiding, nu vijftien jaar geleden, dat was een heel rare tijd. Ik werd succesvol in het boekenvak, maar mijn huwelijk strandde. Als je uit elkaar gaat, zegt iedereen meteen: ‘Les één: maak geen ruzie waar de kinderen bij zijn’. En dat neem je je dan ook echt voor hè. De kinderen, alles draait om de kinderen. Zij moeten er geen last van hebben. Ja. Nou ja. Mislukt. En zelfs al maak je geen ruzie: kinderen weten precies hoe het zit. Die spanning is misschien nog wel erger. Dat zijn dingen waar ik me achteraf wel schuldig over voel.”

Wat voor tiener was u zelf?

“Ik was best losbandig, althans volgens huidige maatstaven. We dronken en rookten vanaf ons vijftiende, en zei ik dat ik bij een vriendin ging slapen, dan gingen we uit, naar Amsterdam naar de Mazzo of de Roxy. En dan was ik vijftien, hè.”

Saskia Noort studeerde journalistiek in Utrecht en schreef voor verschillende vrouwenbladen. Voor een van die tijdschriften interviewde ze ooit het Britse schrijversechtpaar Nicci French, bekend van de thrillers die ook in Nederland goed worden verkocht, waarna Noort dacht: dat wil ik ook.

De meeste boeken die ze schrijft zijn fictie, al kropen er gaandeweg ook autobiografische elementen in haar werk. In Stromboli komt verkrachting voor, zij het in een fictief jasje, iets wat Noort zelf meemaakte. In de interviews die volgden, deed Noort uit de doeken wat haar is overkomen. Hoe haar oudere buurjongen haar verkrachtte op een feestje, terwijl ze veertien was en weerloos, jarenlang zweeg en naar dat stemmetje in haar hoofd luisterde: was het niet gewoon slechte seks? Had ik wel duidelijk ‘nee’ gezegd? Is het überhaupt wel echt gebeurd?

In De nazaten komt ook een verkrachtingsscène voor van een jong meisje. Doet u dat om de thematiek aan te blijven halen?

“Niet bewust. Ik schrijf zoiets spontaan. Maar ik heb na Stromboli zó veel berichten gekregen van vrouwen, en ook mannen, die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze scène is op veel van die verdrietige verhalen gebaseerd, het is echt een klassiek verkrachtingsverhaal. Ze kennen elkaar, hij gaat te ver, en zij blijft vertwijfeld achter want ze vond hem aardig, was misschien wel verliefd op hem. Ik houd heel erg van spelen met die grenzen. Mensen hebben er altijd een heel zwart-wit oordeel over, maar als je zoiets leest, moet je toch inzien dat het moeilijk is om er een oordeel over te hebben.”

Hoe dan?

“Je bent in mijn boek niet alleen getuige van de verkrachting, maar ook van de worsteling die volgt. Dat zij tegen zichzelf zegt: het was een beetje verwarrend. Of: het was gewoon slechte seks. Uiteindelijk vertelt zij het wel, en begint ze er ook over tegen de dader. Dat wilde ik, dat mijn personage voor zichzelf op zou komen. Dat gunde ik haar, of zo. Dat opengooien, erover praten, dat is misschien wel iets wat deze generatie – hoop ik – nu leert. En beter gaat doen dan mijn generatie.”

Haar dateleven: ook zoiets waar ze open over is. Té open, vinden haar kinderen soms. Zeventien jaar lang was ze columnist voor Linda., geen man bleef onbesproken, daarna een tijd voor het Algemeen Dagblad, waar ze in februari vorig jaar mee stopte omdat de bakken haat die ze over zich heen kreeg, te groot werden. “Je gaat met een lelijk oog naar de samenleving kijken. Had ik een column geschreven over grensoverschrijdend gedrag, werd ik twintig keer voor hoer uitgemaakt door anoniempje1977, en dan stond ik in de supermarkt en dacht ik bij iedereen die ik zag: jij kan het zijn, jij, en jij.”

Is er een boek in de maak met nog een geheim dat u opengooit?

“Er zit altijd wel iets in mijn hoofd, zó leeg is het ook weer niet, maar ik ben nu vooral bezig met het schrijven van een tv-serie. En wat geheimen betreft... Ik heb overal over geschreven. In mijn geval komt er niet snel nog een aap uit de mouw.”