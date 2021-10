Sara Kroos en Alex Klaasen winnen Poelifinario-cabaretprijs

Alex Klaassen in Showponies 2. Beeld MARK ENGELEN

Kroos won de Poelifinario in de categorie entertainment voor haar voorstelling Verte. Klaasen werd in de categorie engagement gekroond vanwege Showponies 2. Elke Vierveijzer won in de categorie kleinkunst met haar voorstelling Lucht. Omdat de prijzen vorig jaar vanwege de coronapandemie niet werden uitgereikt, gelden die voor zowel het theaterseizoen 2019/2020 als 2020/2021.

Ook de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, ging over twee seizoenen. Die werd uitgereikt aan Nina de la Parra. Zoals eerder al bekendgemaakt hebben Waardenberg en De Jong de VSCD Oeuvreprijs gewonnen.

De cabaretprijzen worden sinds 2003 uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De winnaars worden gekozen door een jury bestaande uit mensen uit de industrie.