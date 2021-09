Sara Colangelo van biopic Worth: ‘9/11 is voor mijn generatie de definiërende gebeurtenis’

Het scenario van Max Borenstein deed al sinds minstens 2008 de ronde in Hollywood. Wat trok u erin aan?

“Toen het voor het eerst op mijn pad kwam, deinsde ik er eerlijk gezegd juist voor terug – zo’n zwaar onderwerp als 9/11, dat voelde als een enorme verantwoordelijkheid. Maar in het scenario las ik op dat drama en de nasleep ervan ook een perspectief dat ik nog niet had gezien, en dat trok me over de streep.”

Kunt u zich voorstellen de film al in 2008 te maken, zo kort na de aanslagen?

“Eerlijk gezegd niet. Ik was 21 toen de aanslagen plaatsvonden, net van de universiteit, en ik denk dat het voor mijn generatie de definiërende gebeurtenis is, zoiets als Vietnam voor de generatie van mijn ouders. Het dwong ons de wereld opnieuw te zien, geopolitiek maar ook emotioneel. In 2008 was dat nog veel te dichtbij geweest. Dat is nu anders, ik kan er iets objectiever naar kijken.”

Ken Feinberg moet die objectieve blik in de film afleren.

“Precies. Het hart van de film is een moreel vraagstuk: hoe verhouden de gevoelloze berekeningen van dollars en centen zich tot de rauwe emoties rond de aanslagen en de hartverscheurende verhalen van de families van de slachtoffers. Bijvoorbeeld de discussie of ongehuwde ­homoseksuele partners dezelfde vergoeding zouden krijgen als getrouwde heterostellen, en de vraag wat er met slachtoffers zonder verblijfsvergunning moest ­gebeuren. De verhalen die je in de film ziet, zijn samengesteld uit echte verhalen, maar fictioneel gemaakt om hun privacy te beschermen. Bovendien was het belangrijk dat de film niet klakkeloos Ken Feinberg op het schild hijst. Ik wilde alle kanten van het verhaal laten zien, zodat het ­publiek zijn eigen keuze kan maken.”

Feinberg wordt gecredit als ‘consultant’. Hoe betrokken was hij bij de film?

“Hij heeft verschillende versies van het scenario gelezen en commentaar gegeven, en hoofdrolspeler Michael Keaton heeft een aantal keer met hem gesproken. Daar heeft Michael veel aan gehad. We hadden geen enkele verplichting naar Ken toe, maar zijn input was natuurlijk zeer waardevol om het verhaal zo authentiek mogelijk te vertellen en voor allerlei wiskundige of notariële details.”

Hoe was het om beelden van die tijd, zoals de wanden vol posters met vermiste personen, te recreëren?

“Dat was heftig; het zijn zulke iconische beelden. Wie destijds in New York woonde, zag die wanden de hele tijd. Dat moest dus een plek krijgen, maar wel terughoudend; het mocht absoluut geen exploitatie van de ramp worden. Dat was een precaire balans.”

Heeft u door het maken van de film zelf een andere blik gekregen op dit definiërende moment?

“Wat me enorm trof toen ik terug ging kijken op die tijd, was hoe toen in de politiek iedereen samen optrok. Dat George Bush jr. de democraat Feinberg vroeg voor deze klus, is tekenend. Alle tegenstellingen werden even terzijde geschoven. Dat leek de laatste jaren verder weg dan ooit. Ik hoop dat de film, naast de tragedie, ook de saamhorigheid van die tijd weet op te roepen.”

Worth is te zien in Filmhallen, Pathé City en Pathé De Munt.