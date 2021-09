Santokhi’s boodschap in College Tour paste als clublied beter bij Feyenoord dan bij Ajax

Santokhi voelde zich duidelijk op z’n gemak op het podium bij Twan Huys. Beeld KRO NCRV

Een beetje sturing. Motivatie. Inzichten. Lips heeft het allemaal ook weleens nodig. Gisteravond kreeg hij dat uit onverwachte hoek toen hij Chan Santokhi – president van Suriname – bij College Tour zag. Vaste prik: de boodschap die de geïnterviewden aan hun publiek mogen meegeven. Lips schreef mee.

“Blijf je best doen in het leven. Er zijn uitdagingen. Je gaat setback krijgen. Je gaat teleurstelling krijgen. Maar wees je van één ding bewust. Elke keer als je een teleurstelling krijgt: sta op. Sta op en loop verder. Beklim de volgende berg. En als je denkt dat je de volgende top hebt bereikt, dan ga je nog zoveel andere toppen zien die je zal moeten beklimmen. Geef de hoop nooit op. Blijf die weg volgen.”

En zo nog even verder. Lips moest er even op kauwen. Is dit nu wat ze recht uit het hart noemen? Als clublied zou het eerder bij Feyenoord dan bij Ajax passen. Duidelijk was dat Santokhi zich op z’n gemak voelde op het podium bij Twan Huys, tijdens zijn trip naar Nederland. Bruggen bouwen, dat was de bedoeling. Mark Rutte noemde het bezoek een ‘herbevestiging van de vriendschappelijke relatie’.

Maar toen kreeg Santokhi stevig tegengas uit het publiek. Een student wees hem nog maar eens op z’n eigen woorden uit 2015, waarin hij zich afkeerde van vriendjespolitiek. Daarna de balans: zijn vrouw heeft een positie in het kabinet gekregen, net als zijn dochter. De zoon van een van z’n coalitieleiders is minister van Binnenlandse Zaken geworden. En zo nog een trits aan voorbeelden van ons kent ons, van vriendjespolitiek dus.

Santokhi wauwelde iets over samen het land Suriname ontwikkelen. Lips vond het een setback, maar hij bleef toch kijken. Immers: geef de hoop nooit op – wie zei dat ook alweer?

