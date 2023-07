Sanne Wallis de Vries: ‘Pas toen ik kinderen kreeg, stapte ik uit mijn eigen wereld’’

Sanne Wallis de Vries op de Parade, waar ze met trio Ta Mère de voorstelling ‘Voor me leeftijd’ speelt. Beeld Annabel Oosteweeghel

Halverwege het interview stopt een jongen, type frisse twintiger, naast Sanne Wallis de Vries, die net midden in een antwoord zit. Ze doet haar verhaal aan een biertafel op het Paradeterrein in Eindhoven, waar ze haar voorstelling Voor me leeftijd speelt die eind augustus ook in Amsterdam te zien is. De jongen kijkt haar lang aan, en zegt dan:

“Volgens mij ben jij heel erg bekend, of niet?”

Sanne Wallis de Vries: “Hmm, moet ik dat beamen of ontkennen?”

Hij: “Heb je niet in Wie is de Mol? gespeeld?”

“Misschien wel ja. Ik zit nu even in een interviewsituatie.”

“O sorry.”

“Dat geeft niet. Later ben ik beter aanspreekbaar. Tot later!”

Triomfantelijk kijkt ze op. Even hiervoor beschreef ze exact dit soort situaties: vreemde mensen die haar aanspreken, zich hardop afvragen waar ze haar toch van kennen, een praatje willen maken. “Een oude technicus van me vertelde me dat ik goed benaderbaar ben. Hij had ook met Adèle Bloemendaal gewerkt, zij werd nooit aangesproken, mensen waren een soort van bang voor haar. Daar zou ik ook wel meer van willen hebben, want ik vind het echt niet altijd prettig. Vroeger ging ik dan toch met hen praten. En nu kan ik gewoon zeggen dat ik liever alleen zit, of even lekker de krant wil lezen. En niemand vindt het erg als ik dat zeg.”

De wijsheid is gekomen na haar 50ste, zegt ze. Ze is nu 52 jaar en kreeg onlangs de vraag van een journalist of ze problemen heeft met haar leeftijd. “Ik neem zo’n vraag veel te letterlijk. Ik zie dan de cijfers ‘5’ en ‘2’ voor me en denk: heb ik daar een probleem mee? Nee, helemaal niet, oprecht niet. Sterker nog: ik vind het een heel fijne leeftijd. Ik ben nu meer ervaren in leven, in opvoeden, ik geef les en krijg dat ook steeds beter in de vingers, puur door ervaring en leeftijdsverschil.”

Ze schreef er twee jaar geleden over in haar boek Jubel – Hoe te rijpen en waartoe. En nu is er ook een show op de Parade, waarin het verstrijken van de jaren wordt gevierd. Dat doet ze samen met oud-studievriendinnen Tessel Beek en Suzanne Mateysen, als trio Ta Mère, Frans voor ‘Je moeder’.

Veel andere vrouwen proberen ouderdom juist weg te spuiten of op te vullen, jullie bezingen het.

“Laatst las ik een uitspraak van iemand die zei: als ik eruit wil zien als mijn 29-jarige dochter ben ik rijp voor een psychiater. Daar ben ik het zo ontzettend mee eens. Ik kan ook naar mijn eigen hoofd kijken en denken: wat gebeurt daar allemaal, hou eens op! Maar ik moet het voor mijn werk ook van mijn kop hebben, mijn mimiek, dus geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om het strak te trekken. Ook mijn ogen niet, waar mensen weleens wat van zeggen. Vrienden van me hebben het laten doen, ‘want het ging echt hangen,’ zeiden ze. Nou, als iemand weet hoe het is om hangende ogen te hebben, dan ben ik het wel. Ik heb ze vanaf mijn nulde, mijn moeder had ze ook, net als mijn opa.”

Trots vertelt ze over haar oudste dochter Teuntje (18), die nu de kassa draait voor de tent van Ta Mère. “Ik had ingecalculeerd dat ik hier vaker tegen haar moest zeggen: ‘Kom op Teun, ga eens wat doen.’ Maar ze doet het echt supergoed. Ik ben helemaal trots: is er toch iets goed gegaan in die opvoeding!”

Op uw Instagramaccount schreef u op haar 18de verjaardag: ’t Is klaar, het zit erop.

“Waarop veel mensen terugschreven: het begint nu pas, maak je borst maar nat!” Lacht. “Ik bedoel het vooral in praktische zin. Teuntje is een soort volwassene in huis. Ze is ook veel netter dan ik. Het is echt een reactie op hoe ik leef. Ik ben veel chaotischer. Zij trekt dat helemaal niet. Komt ze bij ons de woonkamer binnen en dan slaakt ze een hele diepe puberzucht. Mijn jongste dochter Cato van 14 lijkt meer op mij, ik moet van haar kamer weleens heel diep zuchten.”

Hoe vindt u het nu, met pubers in huis?

“Voor de voorstelling hebben we ook pubers geïnterviewd, omdat we wilden weten wat hun point of view is over hun ouders. Zij zeiden: vertrouw ons maar een beetje meer. Mijn dochters leren me dat ook: als ze zeggen dat ze met rust gelaten willen worden, willen ze dat ook echt.”

Vindt u dat moeilijk?

“Ja, vooral als ik merk dat ze ergens mee zitten. Dan wil ik die zorgen wegnemen, als een curlingouder. Maar iets voor hen oplossen getuigt niet per se van liefde; het is belangrijk om hen dat leerproces te gunnen.” Opgeruimd: “En soms wil ik gewoon dat ze het op mijn manier doen. Zoals mijn moeder dat nog steeds bij mij heeft. Die kan bij ons thuis binnenkomen, naar de ramen kijken en zeggen: ‘Weet je wat je moet doen? Een soort gaasje voor je ramen hangen, dan hebben jullie wat meer privacy.’ Blijkbaar maakt het niet uit hoe oud je bent als moeder of als kind, je blijft die bemoeizucht houden.”

Lijkt u in meer dingen op uw moeder?

“Een bevriende regisseur is eens langere tijd met mijn moeder opgetrokken op het Griekse eiland waar zij met mijn vader een huisje heeft. Hij zei: ‘Jullie hebben hetzelfde doorzettingsvermogen, een vasthoudendheid, op het irritante af.’ Ik snap het wel. In coronatijd heb ik het Kapsalon Theater helpen opzetten (een actie vanuit de cultuursector om aandacht te krijgen voor het coronabeleid, red.). Ik wist: dit gaan we van de grond krijgen, hier weet ik wat van, hier moet ik me over uitspreken. Dat heb ik van haar, dacht ik toen.”

U bent zich door de jaren heen meer gaan uitspreken in de media.

“Vroeger deed ik dat niet, omdat ik dacht dat ik het niet kon of dat het er niet toe deed. Dat is een leeftijdskwestie, denk ik. Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Ik zou het bijvoorbeeld veel normaler vinden als Tweede Kamerleden, voordat ze gaan debatteren, eerst samen een dans doen. Dit gaat raar staan in dit interview en het klinkt zweverig, maar er is weinig verbeeldingskracht en speelsheid op plekken die dat goed kunnen gebruiken. Op de Parade doen we ook een dansje met het publiek. Er komt dan zoveel energie uit de zaal. Het genereert zoveel pret.”

“Dat blijft het fijnste geluid, als een zaal moet lachen. Soms doe ik het er echt om, gisteren nog. We hebben met Ta Mère van die knalroze badstoffen joggingpakken waar we eigenlijk te oud voor zijn. Er waren nog maar weinig mensen bij de tent, ik stond daar met een kop koffie en ging steeds wijdbeenser staan.” Gaat staan, doet het voor, met kont naar achteren. “Toen moest iemand zo hard lachen. Zo, dacht ik toen, dat heb ik weer voor elkaar. Dan sta ik daar, met mijn 52-jarige lijf, heel gelukkig te zijn dat ik één iemand aan het lachen heb gekregen.”