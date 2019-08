Samen op een bootje blijkt even gezellig als taarten jureren

Denkend aan Holland, NPO1.

Het duo André van Duin en Janny van der Heijden is bij Heel Holland Bakt een succesrecept gebleken. Voor Omroep Max mochten ze deze zomer daarom samen een uitstapje maken: Denkend aan Holland. In het programma reizen ze per boot door Nederland om te laten zien hoe mooi ons land vanaf het water is. Eerste opstapplaats: Giethoorn.

Van Duin bestuurt de boot, Van der Heijden bepaalt de route. Terwijl Van Duin naar passerende boten zwaait, schenkt Van der Heijden heet water op de filterkoffie. Ze trekken langs hoge rietkragen, weiden met koeien en jaloers­makende vrijstaande huizen die je alleen vanaf een bootje kunt zien.

Het kabbelt gestaag voort, net als het water. De kleine gebbetjes van Van Duin worden gevolgd door de schaterlach van Van der Heijden en kreten als ‘prachtig’ en ‘schit-te-rende omgeving’.

Van der Heijden wijst wat huisjes uit de zeventiende eeuw aan en vertelt hoeveel bruggen er in Giethoorn zijn. De lokale boswachter mag vertellen over het riet dat uit dit gebied komt – het beste van Europa – en de pontwachter bij de Weerribben heeft het over de mooiste fietsroute van Nederland. U begrijpt, we moeten met zijn allen die kant op.

Maar eigenlijk draait het daar niet om. Of ze nu taarten jureren of samen op een boot zitten, het gaat om de gezelligheid van Van der Heijden en Van Duin. Hoe ze samen een wandelingetje maken omdat de teckel van Jannie (met zwemvest) een plasje moet. En hoe de een tegen de ander zegt: “Ik had de stroopwafel even in de zon moeten leggen, dan warmt hij een beetje op.”

Bij Denkend aan Holland word je langzaam in slaap ­gewiegd, alsof je zelf op een boot zit bij Janny en André.

