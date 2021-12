Samen online voor Unicef: The Streamers tuigen hun kerstboom op in de Efteling

Na drie goed bekeken shows sluit gelegenheidsformatie The Streamers op tweede kerstdag het jaar af in de Winter Efteling. Nick Schilder en Guus Meeuwis verzetten er met plezier hun kerstplannen voor. ‘Heerlijk om bezig te zijn met iets wat zeker doorgaat.’

Normaal is vanaf kerstavond de agenda van Nick Schilder (38) een paar dagen leeg. Volgend weekend is dat anders, als hij op tweede kerstdag naar de Efteling gaat. Niet voor een dagje uit, maar voor een nieuwe livestream met The Streamers. En dan ook nog zonder Simon. “Hij heeft wel een goede reden om thuis te blijven,” zegt Schilder over het ontbreken van zijn vaste zangpartner. “Er komt bijna weer een kleine aan. Als de bevalling uitblijft, heeft hij misschien op tweede kerstdag tijd om deze keer zelf de stream te bekijken.”

Het zal even wennen zijn, zingen zonder Keizer in de buurt. Maar juist bij The Streamers, het gelegenheidscollectief van zestien Nederlandse artiesten en gasten, zijn samenwerkingen buiten de comfortzone gebruikelijk. Zo viel Schilder bij de eerste stream op in een duet met Maan, met de Italiaanse klassieker Vivo per lei.

“Dat pakte heel mooi uit, daar kregen we enorm veel reacties op. Ik was onder de indruk van Maan, hoe goed ze dit lied zong. Mijn omgeving is gewend aan tv-optredens en daardoor best verzadigd, maar na dit duet ontving ik tientallen appjes. Toch gaan we het niet opnieuw doen, we houden het afwisselend. Ik ga dit keer in elk geval iets doen met Guus Meeuwis en Roel van Velzen.”

Geld ophalen

Meeuwis, samen met Kraantje Pappie de grondlegger van de groep, vindt de kerstperiode in combinatie met de verscherpte coronamaatregelen ideaal voor een comeback van The Streamers, die na optredens in Carré (maart), Paleis Noordeinde (koningsdag) en de Kuip (mei) waren gestopt. “Dit wordt wel de laatste,” zegt Meeuwis. “Van dit jaar dan. Het enthousiasme is zo groot, dat ik heb afgeleerd om ‘nooit’ te zeggen als het over The Streamers gaat.’'

In de Winter Efteling, op dat moment gesloten voor publiek, geven The Streamers zondag om 20.30 uur een gratis onlineshow van ruim twee uur. Waar bij de vorige edities via een fooienpot geld werd opgehaald voor de artiesten en hun crew, gebeurt dat nu voor het goede doel. “We hebben het gekoppeld aan Unicef,” zegt Meeuwis, die zondag verder bijgestaan wordt door onder anderen Paul de Munnik, Maan, Danny Vera, Suzan & Freek en Rolf Sanchez. De gastartiesten zijn Emma Heesters, Meau en Flemming. “Voor ons als artiesten is het heerlijk om bezig te zijn met iets wat zeker doorgaat. We zijn de meeste tijd kwijt aan dingen die níet doorgaan.”

Voor de deelnemers houdt het in dat de familieplannen met kerst worden geconcentreerd op kerstavond en eerste kerstdag. “Dat komt wel goed,” voorziet Nick Schilder. “In Volendam is het traditie om met je vriendengroep en familie met kerst de dijk op te lopen om elkaar te treffen. Maar nu kan dat met corona toch nauwelijks. Ja, ik zie Simon daar normaal gesproken ook. Maar als dat nu niet zo is, dan tref ik hem ongetwijfeld snel voor een kraamvisite.’’

Kaarten voor de livestream zijn gratis verkrijgbaar via thestreamers.nl.