Sam Ryder is een ster dankzij TikTok en Songfestival: ‘Jarenlang stond er niemand als ik optrad’

Sam Ryder: 'Het is niet normaal wat ik nu mag meemaken.'

Sam Ryder is een enorme fan van Iron Maiden. Jarenlang probeerde hij in metalbands zelf het geluid van zijn helden te benaderen, maar hij gaf het op. “Het was rotzooi wat ik maakte,” zegt hij schaterlachend. Ryder ging het anders doen en stortte zich in coronatijd in zijn huiskamer op covers van popartiesten als Britney Spears en Whitney Houston.

Met zijn ultrahoge stemgeluid werd hij binnen de kortste keren een TikToksensatie, maar daarbij hield het niet op. Twee jaar later mocht hij met zijn popliedje Space Man namens het Verenigd Koninkrijk meedoen aan het Eurovisie Songfestival. De vakjury’s vonden hem de beste, maar omdat Oekraïne de overweldigende meerderheid van de publieksstemmen kreeg, won Kalush Orchestra met Stefania het festival.

Terwijl Ryder door Londen wandelt, kijkt hij via een videoverbinding met zijn telefoon terug en vooruit.

Het Songfestival had dit jaar twee winnaars.

Sam Ryder: “Ha, aardig dat je dat zegt. Maar ik denk dat Oekraïne terecht heeft gewonnen. Ik snap dat mensen het koppelen aan de oorlog, maar er is nog nooit een Songfestival geweest in een utopische wereld, er is altijd wel ergens iets donkers aan de hand. Dat ik tweede werd, dát vond ik pas een verrassing.”

Groot-Brittannië deed het deze eeuw heel slecht op het Songfestival. Is de sfeer nu omgeslagen?

“Voor dit moment wel. Maar ik denk dat het bij de eerstvolgende teleurstelling zo weer anders is. Dat is menselijk. Dat is ook het mooie van het Songfestival: het ene moment hou je ervan, het volgende zit je te schreeuwen naar je tv.”

Waar je jou ook ziet, je lijkt altijd te lachen. Ben je echt zo positief?

“Hoe kan ik anders? Het is niet normaal wat ik nu mag meemaken. Ik ben niet overgetalenteerd, ben niet begaafder dan andere zangers of songwriters, die niet dit podium hebben gekregen. Ik heb heel veel geluk gehad. Jarenlang stond er niemand als ik optrad, nu opeens trek ik volle zalen. Ik vind het nog steeds moeilijk te geloven.”

Dat album, There’s nothing but Space, Man!, verscheen afgelopen weekend met een vertraging van twee weken. Hoe kwam dat?

“Omdat ik sinds het Songfestival alleen maar aan het racen was. Ik zag mijn agenda uitpuilen en dacht: ik heb mijn opa al tijden niet gezien, ik ben nooit meer thuis en ik mis de tijd om te laten bezinken wat er allemaal gebeurt. Dus veegde ik mijn agenda voor twee weken leeg. Hoeveel dagen denk je dat ik uiteindelijk vrij was? Eén! Dus het maakte allemaal geen bal uit.”