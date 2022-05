Sallie Harmsen speelt in nieuwe horrorfilm Moloch: ‘Nederland is een heel vruchtbaar land voor horror’

Sallie Harmsen over haar personage Betriek: ‘Ze heeft veel shit meegemaakt en daar dealt ze gewoon mee, zonder daar dramatisch over te doen.’ Beeld Boris Suyderhoud

Wat sprak u aan in het script en het personage Betriek?

Sallie Harmsen: “Ik had al eens met Nico van den Brink gewerkt, voor de korte film De huwelijksreis, dus toen hij mij benaderde was ik meteen geïnteresseerd. Het script vond ik ten eerste spannend, mysterieus. Daan Bakker, met wie Nico het heeft geschreven, schrijft altijd over intrigerende werelden die raken aan een diepere psychologie.”

“Het mooie aan Moloch is dat het echt over Nederlandse folklore gaat, het Nederlandse landschap. Dat vond ik fantastisch, om een film te maken die zo oer-Hollands is, maar toch helemaal nieuw in z’n gevoel en stijl. Ik heb echt het idee dat dit makers zijn die de potentie hebben om het filmlandschap te veranderen.”

“Wat me aansprak in Betriek is dat ze compromisloos is, iemand die niet pleast. Ze heeft veel shit meegemaakt en daar dealt ze gewoon mee, zonder daar dramatisch over te doen. In die droogheid waarmee ze het leven aangaat, head first, zit ook veel humor.”

Regisseur Nico van den Brink geeft aan het stigma dat in Nederland aan horror kleeft te willen doorbreken. Hoe kijkt u naar het genre?

“Ik had vroeger ook vooroordelen over wat horror was. Als ik aan horror dacht, dacht ik aan ludieke slashers waarin ledematen rondvlogen. Veel bijlen en bloed. En ook horror die zichzelf in de zeik neemt. Vooral in Nederland is dat toch een beetje de traditie, dat als je een genrefilm maakt, het met een knipoog moet. En dat hoeft helemaal niet. Moloch speelt met horrorverwachtingen, in stijlelementen en timing, maar uiteindelijk is het niet heel bloederig. Het gaat veel meer over een soort existentiële angst. Een oerangst.”

“Ik denk dat Nederland een heel vruchtbaar land is voor horror. We hebben een controversiële geschiedenis waar veel verhalen liggen. En er is ook veel folklore. En het landschap leent zich ervoor. Het veengebied waar we Moloch hebben gedraaid, dat is echt magisch. Die mistige heide en bossen. Het is een personage op zich.”

Vrouwen in horror zijn vaak willoze slachtoffers. Vond u het belangrijk dat Betriek dat niet was?

“Ik ben er altijd waakzaam op hoe vrouwen worden neergezet, maar met Nico is dat heel vanzelfsprekend. Betriek was gewoon een volledig mens, geen geamputeerde vrouw. Alle andere vrouwenrollen trouwens ook. En het is echt een vrouwenverhaal, het grijpt ook terug naar de heksenvervolgingen, zonder daar te veel de nadruk op te leggen.”

Moloch gaat over het niet kunnen ontsnappen aan familietrauma’s, het cyclische van familie-identiteit. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Ik denk dat het wel bewezen is dat je de trauma’s van vorige generaties erft. En dat je daar wel vanaf kunt komen, maar dan moet je er actief werk van maken. Als je dat niet doet geef je ze automatisch door. Wat Nico en Daan heel mooi hebben gedaan is dat psychologische verschijnsel abstraheren tot, bij wijze van spreken, een soort monster.”

“De horror zit in die onontkoombaarheid, dat intergenerationele trauma dat altijd weer de kop opsteekt, waar je niet voor weg kunt lopen. Het is net als met Oedipus: je doet er alles aan om de voorspelling niet uit te laten komen en fucking hell, there you are. Dat vind ik doodeng.”

Moloch is te zien in Arena, City, Eye, Het Ketelhuis, Pathé Noord en De Munt.