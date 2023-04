Sahil Amar Aïssa maakt zich boos over de vastgeroeste status quo in Hilversum: ‘Een flink deel van de gevestigde orde moet gewoon weg’

Sahil Amar Aissa: Beeld Harmen de Jong

Roosendaal

“Ik woon al negen jaar in Amsterdam, maar ben er nog elke week. Als een Marokkaanse guy uit huis gaat, is hij meestal net getrouwd. Voor mij gold dat, als eerste van onze familie, niet. Mijn moeder dacht haar zoon kwijt te raken aan de grote stad. Ik moest beloven haar elke week op te zoeken.”

“Voor mij helemaal geen opgave. Ik vind het fijn om mijn familie te zien, mijn oude vrienden te spreken. Soms is het vier uur reizen voor een uurtje samen eten, maar ik heb in al die jaren nog geen week gemist. Ik heb vrienden die hun ouders alleen op feestdagen zien. Daar kom je in een Marokkaans gezin echt niet mee weg.”

Mocros

“De werktitel van de dramaserie voor BNNVara waar Shariff Nasr en ik aan werken. We hebben nu groen licht om de scripts helemaal af te maken. Mocros moet een serie worden waarin jonge mensen van kleur omgaan met hele gewone menselijke problemen, in plaats van kwesties die zijn gerelateerd aan hun afkomst.

“Want ik merkte het zelf toen ik als acteur mijn eerste stappen in de filmwereld zette: ik werd steeds gecast voor dezelfde soort rollen. Een Syriëganger, een criminele pizzabezorger of een islamitische jongen die worstelt met zijn homoseksualiteit. Allemaal rollen waarvan je weet: dit woekert in de onderbuik van witte filmmakers. Zij willen iets over ons vertellen en hebben ons daarbij nodig. Maar waarom zouden we ons eigen narratief niet mogen bepalen?”

“Daarom kiezen Shariff en ik dus voor een alledaagse vertelling. En dan niet als webserie, zoals het zo vaak gaat met dit soort ideeën. We claimen de ruimte op tv, net als bijvoorbeeld Oogappels of Soof.”

“Mocros gaat over een jongen die zijn coschappen loopt bij het Erasmus MC, over een meisje dat juist niet weet wat ze met haar leven moet en over een ander type dat het graag wil maken in de Nederlandse tv- en filmwereld. Haha! Via dat personage gaan we een boel frustraties kanaliseren!”

Geloof

“Soms krijg ik te horen: je bent toch te slim om religieus te zijn? Met zo’n opmerking kan ik niets. Iedereen stelt zichzelf toch de grote vragen over het ontstaan van het leven? Dat er volgens de wetenschap iets is geëxplodeerd uit het complete niets, vind ik moeilijk te bevatten.”

“Dan geloof ik liever in Allah, voor mij geen man met een baard op een wolk, maar wel iets dat groter is dan ik zelf. Ik vind het een mooie gedachte dat deze wereld een grote architectuur kent en niet van toeval aan elkaar hangt. En stel dat dat niet waar is, wat ik helemaal niet uitsluit, wat heb ik er dan aan verloren om tijdens mijn leven zo te denken? Heel veel tijd om teleurgesteld te zijn over het niet bestaan van een hiernamaals zal ik niet hebben als ik dit leven verlaat.”

Fucking irrelevant

“Dat heb ik gezegd, ja. Over een groep ouwe lullen op het Mediapark. Ik vind: er moet meer geld naar de publieke omroep, maar dat moet dan wel echt anders terechtkomen. De tering wat is de status quo in Hilversum vastgeroest! Die pathetische schijn van objectiviteit en neutraliteit die wordt opgehouden! Er werken mensen die er al dertig jaar de norm bepalen, dan gaat je eigen smaak altijd bepalen wat je denkt dat goed is.”

“Zelfs na bijna tien jaar bij de NPO kan ik er woedend om worden. Er zitten daar nog zoveel mensen die hebben geleerd om televisie te maken in de jaren tachtig en negentig. En die wanen zichzelf nog steeds geschikt om in 2023 televisie voor jongeren te bedenken. Kom op, zeg. Er zijn twaalfjarigen die met hun TikToks elke dag een miljoen kijkers binnenslepen. En dan hebben die 55-plussers de pretentie ons te kunnen vertellen hoe we onze programma’s moeten maken. Als ik weer in zo’n discussie beland, denk ik: had me dan niet aangenomen. Je kunt niet ons, jonge mensen van kleur, wel willen, maar vervolgens negeren wat we te vertellen hebben.”

Illegale bioscoop

“Het was de coronaperiode. Het klinkt gek, maar ik vond het een geweldige tijd. Mijn vrienden en ik hebben zoveel ideeën bedacht en uitgevoerd. Zo begonnen we guerilla cinema, stiekeme openluchtbioscoopjes door de hele stad. We tapten stroompuntjes van bouwplaatsen af en zochten vlakke witte muren om als scherm te gebruiken. En dan legden we samen geld in voor een oude filmrol.”

“Zo draaiden we When Harry met Sally op de muur van Eye en The Breakfast Club op het nieuwe kantoor van Booking.com. Meestal kwamen er zo’n dertig mensen kijken. Mocht natuurlijk allemaal niet, maar het waren heerlijke avonden. Ik moet het niet te hard zeggen, straks krijg ik met terugwerkende kracht een boete, maar ik ben nog nooit zo vaak buiten geweest als ten tijde van de avondklok.”

Fucking irrelevant (2)

“Wat ik vergeet te zeggen: er zijn ook veel goede mensen in Hilversum, hoor. En er verandert ook echt wel wat. Het gaat alleen fucking langzaam. Er is maar een bepaald aantal plekken en de budgetten slinken. Wil je plek maken voor een nieuw geluid, dan moet je dus hard zijn en moet gewoon een flink deel van de gevestigde orde weg.”

“Het voordeel van iemand met ervaring? Dat zegt toch niets meer? Want je hebt ervaring in een verouderd systeem. Wij jongeren zijn opgegroeid met streamingdiensten, met social media, met YouTube. We weten van nature hoe je met veranderde media werkt, terwijl die oude mannen – nee, ik noem geen namen – nog allemaal achter hun bureau moeten leren hoe Instagram werkt. En zij bepalen nu nog steeds overal wat er gebeurt. Dat frustreert me, want die structuur houdt de deuren dicht voor vernieuwing.”

De Wereld Draait Door

“Ik weet waar je op doelt. Ik heb er jaren gewerkt en ben er ook vaak te gast geweest. Maar toch is het moeilijk om er iets over te zeggen. Schizofreen zelfs, want ik heb het daar geweldig gehad. Maar ik weet: dat betekent dus niet dat het daar ook altijd geweldig wás.”

“Mijn individuele beleving zegt weinig over een redactie van cumulatief honderden mensen. En mijn goede ervaring maakt een slechte ervaring van een ander ook niet goed. Ik werd geprezen om wat ik deed. Als je jong bent, voelt die bevestiging gewoon fijn. Binnen een cultuur waar je veel afstraffing ziet, begin je toch te denken: ik kan het dus wel!”

“Het was de eerste keer dat ik bij een talkshow werkte. Het was niet dat ik dacht: die huilende mensen horen er dus gewoon bij, maar wel dat je voelt: wie ben ik om dat bij de ochtendvergadering aan de orde te stellen? Dat is het grotere probleem in Hilversum: als je nieuw bent, of jong, of op een andere manier deel van een minderheidsgroep, voel je gewoon dat je minder spreekruimte hebt. Het zou veel gelijkwaardiger moeten.”

Sam Cooke

“Een van m’n favoriete artiesten ever! Hij is zo’n virtuoze artiest, performer en verhalenverteller. Zoals hij de longen uit zijn lijf zingt! Hij gaat voor niets minder dan het beste. Die perfectie ambieer ik ook in mijn werk. En dan schuilt het vakmanschap voor mij in de oprechtheid en niet zo zeer in esthetiek. Die ultieme gedrevenheid vind ik een fijne motor om op te werken.”

Workaholic

“Mensen waarschuwen me soms: pas op, dat je jezelf niet kapot werkt. Dan denk ik: ik hoef toch geen getalletjes in een Excelsheet in te voeren in een of ander grauw gebouw? Ik doe iets waarvan ik erg blij word. Ik besteed mijn tijd nuttig, doe nauwelijks aan social media. Als je me op mijn mobiel ziet priegelen, ben ik bezig met een online taalcursus.”

“Oké, soms is het inderdaad te veel. Je kunt mij rustig om drie uur ’s nachts bellen om nog een paar regels aan een script te schaven. Maar het enige dat me erger lijkt dan kapot gaan aan mijn werk, is dat ik straks al die mooie dingen niet heb gedaan. De gedachte iets te laten liggen, vind ik zo erg!”

Wie is de Mol?

“Ik denk meteen aan Everon Jackson Hooi, de mol toen ik vorig jaar meedeed. Die liefdevolle klootzak heeft me in een totale staat van cognitieve dissonantie gecharmeerd. Ik was zelf de meest verdachte kandidaat door alle chaos die ik veroorzaakte. Mijn plan was dat zo zélfs de mol de controle zou verliezen. Alleen had ik niet door dat mijn beste vriend in het spel zelf de mol was. Wat ben ik toen op mijn arrogante bek gegaan! Ik ben wél de enige kandidaat ooit die met een vrijstelling naar huis ging. Die ligt nog in de schoen waar ik hem toen verstopte.”

Pizzabezorger

“Zo heb ik mezelf lang op Instagram genoemd. Er werd me vaak gevraagd: ‘Voed je zo geen stereotypen? Niet alle Marokkanen brengen op hun scootertje pizza’s rond.’ Maar ja, precies dat heb ik jarenlang wél gedaan. En ik was, helemaal volgens het cliché, ook nog zo’n bezorger die verkeersregels vooral als nogal hinderlijk beschouwde. Toch durf ik te zeggen dat ik de allerbeste scooterchauffeur van Roosendaal was. Ik was slimmer dan alle stoplichtsystemen bij elkaar.”

“Voor mij was dat baantje ontzettend belangrijk, want van het geld dat ik verdiende, kon ik mijn eerste camera kopen. En daarmee heb ik de roadtrip van mijn vrienden en mij door Marokko gefilmd, die ik heb gebruikt bij mijn sollicitatie bij BNNVara. Dus ja, ik was pizzabezorger en daar ben ik trots op.”

Fight or Flight

“Het eerste grote tv-programma uit mijn eigen koker. Het gaat over de gevolgen van de beslissing van iemand om zijn thuis te ontvluchten of niet.”

“Voor mijn gevoel komt het uitspuwen van vluchtelingen en het ophouden van bordjes met ‘AZC weg ermee’ voort uit afstand en onwetendheid. Ik weet zeker dat als je een paar vrienden hebt die vluchtelingen zijn, je nooit meer hetzelfde denkt. Als je je vrienden van angst hebt zien huilen, kan het niet anders of de menselijke maat haalt je in.”

“Die reactie wil ik met dit programma bereiken. Door de vluchtelingen zelf aan het woord te laten. Er wordt namelijk veel óver hen gesproken, maar bijna nooit met hen.”

“Op 2 mei hebben we een speciale uitzending over de Darién Gap, een van de gevaarlijkste migratieroutes ter wereld, 120 kilometer van Colombia door de jungle van Panama naar de Verenigde Staten. We waren de eerste cameraploeg die hem helemaal heeft gelopen. Fysiek het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan. De wanhoop die we zagen, was zielsverscheurend.”

Fight or Flight. Wekelijks op dinsdag om 22.00 uur op NPO3.