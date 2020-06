Sabrina Meijer kon als een van de eersten leven van sociale media

Sabrina Meijer: ‘Ik denk dat meisjes mij zagen als het coole buurmeisje.’ Beeld Sabrina Meijer

Na meer dan tien jaar bloggen, instagrammen en fotograferen begon ­Sabrina Meijer (32) in juni vorig jaar haar eigen modemerk This is Currated. Een droom die ze nooit dacht te verwezenlijken, omdat ze er de technische skills en financiële middelen niet voor had. Ook wilde ze niet werken met investeerders.

Toch bleef het kriebelen en toen haar relatie eindigde, vertrok ze naar New York om daar drie maanden te broeden op de mogelijkheden. “Doodeng, maar ik dacht: ik zie wel waar het schip strandt. Niet geschoten is altijd mis.”

Het merk begon meteen al redelijk te lopen, gezegend als Meijer is met veel volgers op sociale media die haar minimalistische, Scandinavische stijl waarderen. Maar ze kan er nog niet van leven, vertelt ze.

Beginnersfouten

Meijer begon met slechts vier items, waaronder een zijden kreeftentop met blote rug, geïnspireerd op de slabbetjes die je krijgt aangereikt wanneer je kreeft eet in een restaurant. Ze werkt niet met collecties – ‘niet meer van deze tijd’ – maar met drops, waaraan ze vier keer per jaar nieuwe items toevoegt, zoals vorige week nog een one shoulder strechtop in beige en een tubetop met bijpassende haarband.

“Ik wil niets overhaasten en alleen mooie dingen maken die ik zelf graag zou dragen of waar ik mijn vriendinnen graag in zou zien. En dat in kleine oplages.”

Ze ontwerpt alles zelf, maakt ook alle foto’s voor haar website, maar heeft ‘natuurlijk’ ook knullige beginnersfouten gemaakt, zegt ze.

“Zo hadden de eerste vier stuks elk een oplage van honderd stuks. “Dom natuurlijk, want wel héél veel voor een beginnend merkmaar ik had geen idee hoe lang het ging duren voor ik weer nieuwe items zou binnenkrijgen. Bij de meeste ateliers moet je sowieso redelijk wat stuks afnemen willen ze überhaupt met je in zee gaan. Bij de tweede drop, twee jurken en een rok, heb ik het anders aangepakt: van die witte jurk heb ik maar twaalf meter gekocht, deadstock (restmateriaal) uit Duitsland, waar ik zes jurken van heb kunnen maken.”

Geen uitverkoop

Ze probeert zo duurzaam mogelijk te zijn door in Nederland te produceren (alleen de T-shirts worden in Portugal gemaakt), en voornamelijk te werken met deadstock en gerecyclede stoffen. Daarnaast heeft dichtbij huis produceren nóg een voordeel.

“Zo kan ik de communicatie strak houden. Ik ben immers geen prof. Indien nodig kan ik twintig keer met de trein naar de producent in Arnhem om door te passen. Dat doe ik overigens niet zelf, maar een vriendin die modellenmaten heeft. Die heb ik nèt niet.”

De collectie bestaat nu uit negentien stuks die op haar website blijven tot ze op zijn. “Ik doe niet aan seizoenen en sale, geef alleen af en toe een kortingscode. Aan mijn kleren kleven geen meeneemprijzen, zo’n zijden top kost 170 euro, maar ik hoop dat het items zijn waar mensen voor sparen en dat ze er dan jarenlang plezier van hebben.”

Meijer begon in 2007, na haar studie Communicatie en Multimedia Design in Breda, haar blog Afterdrk. Het was kort voor de eerste groep succesvolle Nederlandse bloggers, waartoe Linda Tol, Anna Nooshin en Lizzy van der Ligt ­behoren, inmiddels grote namen in de wereld van sociale media. Wereldwijd waren er destijds nog maar een paar succesvol, waaronder de Filipijnse Bryan Grey Yambao (Bryanboy), de Italiaanse Chiara Ferragni (The Blonde Salad), en de Britse Susie Lau (Susiebubble). Influencers avant la lettre die, omdat ze er zo vroeg bij waren, inmiddels goed zijn voor megadeals.

Door het succes van fast fashion en het daarmee gepaard gaande enorme aanbod zagen jonge vrouwen door de bomen het bos niet meer. Ze hadden behoefte aan guiding.

This is Currated begon met vier items en breidt langzaam uit. Op is op. Beeld Sabrina Meijer

Sabrina Meijer: “Ik denk dat veel meisjes mij zagen als het coole buurmeisje, en ik beantwoordde al hun vragen. Er is me zelfs vaak gevraagd of ik wilde helpen bij het kiezen van een trouwjurk. Dan dacht ik: maar ik kèn je helemaal niet, dat is toch een beetje gek.”

De eerste drie jaar schreef ze ook voor Nu.nl, daarna werd Afterdrk een fulltime baan met op het hoogtepunt maandelijks 150.000 unieke ­bezoekers. Freshnet, het Zweedse agentschap waarbij ook Elin Kling (zij heeft inmiddels ook haar eigen label: Totême) en Bryanboy waren aangesloten, verkocht ook advertenties voor haar. “Ik kon er goed van leven, maar het was niet zo dat ik met geld kon strooien en tien designertassen per maand kocht. Eigenlijk ben ik altijd zuinig geweest. Ik ben een spaarder. ­Gelukkig maar, want daardoor heb ik mijn eigen label kunnen opstarten.”

Een minimalistisch stijl heeft ze nog steeds. “Hoewel ik het nu wel leuk vind om er af en toe iets spannends aan toe te voegen. Achteraf bekeken was mijn stijl vroeger best saai,” zegt ze met een knipoog.

Beeld Sabrina Meijer

Op Instagram is ze nog steeds actief – ‘bijna 100.000 volgers, ik kan er mijn huur van betalen’. De reden dat haar account qua volgers uiteindelijk ‘nooit extreem is ontploft’, is volgens haar veroorzaakt doordat ze niet zo commercieel is ingesteld en altijd ­bewust grenzen heeft gesteld aan het tonen van privézaken. “Zo heb ik nooit bikinifoto’s as in full frontal gepost, en mijn relatie blijft altijd op de achtergrond.”

Interessante ontwikkelingen op sociale ­media? “TikTok uiteraard. Vet hoe sommigen er creatief mee omgaan, maar het draait toch vooral om dansjes en daar vind ik mezelf te oud voor. Instagram live is interessant, maar enorm tijdrovend en soms kijken er maar veertig of honderd mensen naar.”

Ruilen voor een post?

Blogs, met de komst van Instagram als ouderwets opzijgeschoven, zouden echter volgens Meijer zomaar ineens weer populair kunnen worden.

“Zo volg ik Alyssa Coscarelli (@alyssainthecity). Ze woont in New York en schreef lange tijd voor diverse Amerikaanse modewebsites voordat Instagram haar main business werd. Zij is een tijdje geleden weer een blog begonnen, omdat ze behoefte heeft om méér te zeggen dan alleen een beeld met een caption eronder. En welbeschouwd is Instagram toch het bedrijf van een ander. Op een dag komt er iets nieuws en als de stekker er dan uitgaat, wat ga je dan doen? Ik denk niet dat het zo’n vaart zal lopen, maar afhankelijk zijn van één platform is tricky. Daarom creëer ik liever mijn eigen platform.”

Beeld Sabrina Meijer

Wat ze ook wil, is daar mensen bij betrekken die vanuit hun specialisme iets speciaals voor This is Currated doen. Zo vroeg Meijer fotografen een beeld te maken met een item uit de collectie. De foto’s worden verkocht op de site ten behoeve van Het Rode Kruis. Een vriendin uit Los Angeles maakte onlangs een playlist.

Inmiddels krijgt ze flink wat aanvragen van meisjes die om een item vragen in ruil voor een post, maar Meijer, zelf ook nog steeds influencer, vindt het moeilijk om daarin keuzes te maken. “Daarom werk ik nu aan een plan om tien vaste gezichten te verzamelen die bij het merk passen, die niet per se meer dan 50.000 volgers hebben, maar die authentiek zijn en iets toevoegen. De één maakt muziek, de ander is chef.”

Ideeën genoeg, maar voor nu is ze hard op zoek naar een pick-up­point. “Ik heb flink wat volgers die zó met duurzaamheid bezig zijn dat ze ook niks van zichzelf mogen bestellen, omdat het dan per auto vervoerd wordt. Binnen Amsterdam kunnen bestellingen makkelijk vanaf mijn kantoor in Noord op de fiets worden rondgebracht of opgehaald. Of ik dat zelf ga doen? Haha, ik hoop dat ik het me kan veroorloven daar iemand voor in te huren. Maar ik verstuur nog wel alle bestellingen zelf.”