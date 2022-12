Saaie, grijze parkeerautomaten beschilderd: ‘We laten de rijkdom van Zuidoost zien’

In Zuidoost zijn parkeerautomaten beschilderd door lokale kunstenaars. Zo maakte illustrator George Adegite portretten van vrouwen. Beeld George Adegite

Parkeerautomaten zijn niet bepaald geliefde objecten. Soms staan er daarom afbeeldingen van zeventiende-eeuwse schilderijen op, of van Johan Cruijff. Elk nadeel heeft dan tenminste nog zijn voordeel. Ook allerlei buurten in Zuidoost moeten er nu aan geloven, want ook daar wordt betaald parkeren ingevoerd. In de Bijlmer-Centrum staan nu al 41 parkeerautomaten.

Tien kunstenaars hebben nu afbeeldingen van hun werk beschikbaar gesteld om de saaie, grijze apparaten visueel interessanter te maken. Met reproducties die verband houden met Zuidoost, van kunstenaars die er wonen en werken. Op elke paal staat ook een QR-code die leidt naar informatie over de kunstenaar en het kunstwerk.

De timing voor het project is misschien een beetje ongelukkig; twee weken geleden maakte de gemeente bekend dat betaald parkeren wordt uitgebreid en dat de tarieven omhoog gaan. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt echter dat de insteek van het kunstproject anders is. “Het gaat eigenlijk niet over parkeren, het gaat ons erom dat je het straatbeeld levendig maakt en de rijkdom van de makers in Zuidoost laat zien.”

Afspiegeling van de buurt

George Adegite, Jesper Buursink en AiRich werd gevraagd om werk te maken en om zeven andere kunstenaars te selecteren. Buursink: “We wilde de kunstenaars uit de Bijlmer vertegenwoordigen en laten zien wat voor mooie dingen er gemaakt worden. De Bijlmer is nu hip maar er werken al dertig jaar kunstenaars. Bovendien kunnen die parkeerautomaten er zomaar 15 jaar staan dus je moet er heel secuur over nadenken.”

De keuzes van de kunstenaars moest een afspiegeling zijn van de buurt, vonden ze. Dus niet alleen de jongste generatie maar ook oudere kunstenaars. Onbekend talent, maar ook gevestigde namen, zoals Raquel van Haver. “Als je al die kunstenaars bij elkaar zet heeft het allemaal iets figuratiefs, iets abstracts, iets kleurrijks. Er is iets overlappends in al die werken, maar we weten ook niet precies wat het is.”

Buursink presenteert onder andere een hommage aan allerlei vrienden uit de Bijlmer. “Ik heb een Instagramaccount waarbij ik een jaar lang elke dag iemands story tekende. Dat wist diegene niet. Stories zijn natuurlijk tijdelijk, maar met mijn tekening gaf ik dan iets terug. Mijn tekeningen zijn vaak bedoeld om weg te geven.” Buursink is naast tekenaar ook radio- en podcastmaker. Dat multidisciplinaire is volgens hem typisch voor veel makers in Zuidoost.

Portret van Lagos

George Adegite is bijvoorbeeld illustrator en artdirector. Hij maakte portretten van vrouwen voor de parkeerautomaten. “Dat zijn allemaal vrouwen die ik heb gekozen omdat ze op een of andere manier te maken hebben met een uitdaging. Bij de een is het een uitdaging om haar te tekenen, bij de ander is het een uitdaging om een beetje een vintage look te creëren.”

Drie illustraties hebben te maken met Nigeria, het land waar Adegites ouders vandaan komen. Er is bijvoorbeeld een portret van de Nigeriaans-Britse zangeres Sade en een futuristische visie op de stad Lagos. Gele busjes en kenmerkende gebouwen uit de stad vliegen door de lucht.

Ook AiRich maakt werk dat je zou kunnen omschrijven als afrofuturisme. Haar modellen zijn bewoners van Zuidoost, die zelf ook creatieve makers zijn. “Ik kan me voorstellen dat je niet altijd vrolijk bent als je naar zo’n paal loopt. Maar wat hebben we liever, grijze palen of palen waar een kunstenaars zijn skills op kan presenteren? Ik vind Zuidoost een hele kleurrijke buurt op verschillende manieren en ik hoop dat mijn werk net zo kleurrijk is. Voor mij hebben die palen overigens geen bittere nasmaak, omdat ik geen auto heb.”