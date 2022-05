S10 voor de eerste keer in Turijn op het Songfestivalpodium: ‘Het ging erg goed’

Viktor & Rolf maakte de outfit van zangeres S10. Beeld Jasper Koekoek

Een noviteit tijdens de 66ste uitvoering van het Songfestival: de eerste repetitie van de acts is niet meer zichtbaar voor de pers. In de beslotenheid van het PalaOlimpico in Turijn oefende zangeres S10 (Stien den Hollander, 21) daarom zaterdag in alle rust haar song ‘De Diepte’ op het Eurovisiepodium.

Na afloop kwam er enkele flarden beeld naar buiten, die herinneringen opriepen aan de staging die Duncan Laurence in 2019 de winst bracht in Tel Aviv. Enigszins duister, met een halve cirkel van lichtjes in de achtergrond. “Het ging erg goed. Ik ben blij met de keuzes die we gemaakt hebben,” zei S10 na afloop. “Ik ben heel blij dat ik dicht bij mezelf ben gebleven. Het optreden is wie ik ben en daar ben ik heel blij mee.”

S10 vertelde na afloop tijdens een kort interview met de Italiaanse organisatie dat haar mentor Wende Snijders haar van advies diende bij het opzetten van de act. De regie is in handen van Marnix Kaart, die vorig jaar de uitzendingen vanuit Ahoy Rotterdam regisseerde. Wouter van Ransbeek, voorheen creatief directeur bij ITA, is creatief supervisor.

Viktor & Rolf

S10 trad aan in een outfit van de hand van ontwerpersduo Viktor & Rolf, dat voor haar een variatie op de klassieke pandjesjas ontwierp. Een exemplaar in stemmig donkerblauw dat haar navel bloot laat, werd het.

Bij de bookmakers bleef Nederland na de repetitie onveranderd op de negende plaats staan. Topfavoriet voor deze editie is het Oekraïense Kalush Orchestra. Italië, al geplaatst voor de finale van 14 mei, staat op 2.

S10 treedt op dinsdag 10 mei aan in de eerste halve finale van het Songfestival. Ze moet dan bij de beste 10 van 17 deelnemers eindigen om zich te kwalificeren voor de eindstrijd.