S10 stelt eerste punten veilig in juryshow Songfestival

S10 tijdens de dress rehearsal voor de halve finale op het Eurovisie Songfestival. Beeld ANP

Buiten het zicht van de tv-kijkers werd in Turijn al de helft van de punten uit de eerste halve finale van het Songfestival uitgedeeld. De vakjury’s baseren hun waardering op de generale repetitie. Die verliep voor de Nederlandse inzending zoals vooraf gehoopt. S10 (Stien den Hollander, 21) zong een vrijwel vlekkeloze uitvoering van haar prijssong op het podium van het PalaOlimpico en kreeg na afloop een luid applaus van de niet geheel gevulde arena.

De act van Nederland is af. De regie van Marnix Kaart is donker en sober, maar wel intiem en persoonlijk. Oogde S10 tijdens de eerste repetities nog enigszins onzeker, inmiddels is ze gegroeid in haar rol en geldt hetzelfde voor haar vocale prestaties.

Daarmee stak ze gunstig af tegen de concurrentie uit onder meer Oostenrijk en Denemarken, waar de zangeressen hoorbaar moeite hadden met de spanning en de druk.

Dinsdagavond zingt S10 voor de gunst van de Europese tv-kijker in een show die gepresenteerd wordt door onder anderen zanger Mika en zangeres Laura Pausini. S10 neemt het onder anderen op tegen de Oekraïense topfavoriet Kalush Orchestra, die maandagavond de luidste bijval uit de zaal kreeg. S10 moet bij de eerste tien eindigen van 17 kandidaten. De bookmakers schatten in dat dat ruim moet lukken. Haar klassering in hun klassement bleef gisteravond onveranderd: negende.