S10 onthult intieme act op het Songfestival: ‘Ik kreeg even stress’

S10 hield zich na afloop van de repetitie goed staande tijdens het vragenvuur van de internationale pers. Beeld ANP

Hoorbaar nerveus was ze. Zangeres S10 (Stien den Hollander, 21) moest woensdagmiddag tijdens de eerste openbare repetitie in het PalaOlimpico in Turijn door haar zenuwen heen zingen. Haar stem wankelde tijdens de eerste uitvoering van ballad De diepte.

Daarna ging het snel beter. De diepte klinkt in de liveversie van S10 breekbaarder en intiemer dan de studio-opname. Dat past prima bij de enscenering die voor het nummer is uitgezocht. De Nederlandse act voor het Songfestival van dit jaar is uitgesproken sober. Dankzij een spel met licht en duister, dat doet denken aan de prijswinnende regie van Duncan Laurence’ Arcade, oogt De diepte stijlvol en rustig.

En dat lijkt geen kwaad te kunnen in de eerste halve finale waarin subtiliteit en finesse verder vrijwel niet-bestaande begrippen zijn. Ook de topfavoriet voor de eindzege, het Oekraïense Kalush Orchestra, was woensdag voor het eerst te zien op de Eurovisie-bühne. De act rondom het nummer Stefania is een rommeltje, maar wel van het charmante soort. Bij de bookmakers bleef Oekraïne torenhoog op plek 1. Ook de voorspelde klassering voor S10 bleef hetzelfde: negende.

S10 koos voor minimalistische opzet

Na afloop legde S10 uit waarom ze met haar creatieve team, met daarin onder anderen zangeres Wende Snijders en voormalig ITA-directeur Wouter van Ransbeek, koos voor de bijna minimalistische opzet van haar podiumact. “Ik wilde het vooral dicht bij mezelf houden. Dit lied is een verhaal uit mijn eigen leven en dat wil ik persoonlijk aan de luisteraars vertellen. Ik zing het recht in de camera zodat de kijker het rechtstreeks van mij hoort en zich veilig en gezien voelt.”

Haar kleding, een door Viktor & Rolf ontworpen variatie op de klassieke pandjesjas, speelt daarbij ook een rol, vertelde ze. De outfit laat een deel van haar buik en borst onbedekt. Zo wil de zangeres, die in de tekst haar ziel blootlegt, zich ook letterlijk een beetje blootgeven.

Fraai bedacht uiteraard, maar op een door camera’s omgeven arenapodium ook de basis voor enkele onzekere momenten. Den Hollander: “Ineens dacht ik: Ik heb onder mijn jasje niets aan. Wat gebeurt er als er ineens iets verschuift? Ik kreeg er een beetje stress van.”

Ontspannen

Van een wardrobe malfunction bleek echter geenszins sprake. S10 maakte indruk met haar podiumcharisma en bleek daarna ontspannen genoeg om zich tijdens een confrontatie met de internationale pers in vlekkeloos Engels langs een reeks onderzoeksvragen naar haar eigen Songfestivalfavorieten (‘Anouk en Duncan Laurence’) en de voors- en tegens van zingen in de Nederlandse taal (‘Het is mijn moedertaal, dus voor mij is het makkelijk’) te slalommen.

Helemaal vlekkeloos verliep de repetitiemarathon in Turijn niet. In de Portugese delegatie werd een positieve coronatest gemeld. Wie er precies ziek is, werd niet bekendgemaakt. Het spook van vorig jaar in Ahoy – waar favoriet IJsland uiteindelijk niet live kon optreden – is nog niet helemaal verdreven.