S10 naar Turijn met liefdesbrief aan haar eigen verdriet

S10 Beeld AvroTros/Thijs Jansen

In tranen nam zangeres S10 donderdagochtend de staande ovatie van bioscoopzaal Tuschinski in ontvangst. De première van haar Eurovisielied, gehouden in gezelschap van familie, vrienden én fans, bracht haar even terug naar de plek waar de emotie huist die aan de basis ligt van het liedje, vertelde ze. De diepte dus. Want Nederland gaat met een regelrecht gebrokenhartenlied naar Songfestival in Turijn.

Het nummer klinkt alsof het is opgetekend in een van de diepe crises die zangeres Stien den Hollander (21) doormaakte. Ze zong eerder openhartig over haar mentale nood op haar ep’s Antipsychotica en Lithium, die ze vernoemde naar de medicijnen die ze in die periode van depressie gebruikte.

“Een liefdesbrief aan mijn eigen verdriet,” noemt de zangeres haar inzending. “Ik ben zo trots, ik doe het voor die Stien van toen en voor alle andere mensen die op die plek zijn geweest. Dat raakte me nu ik hier sta: het kan dus gewoon goed komen.”

Universele boodschap

De AVROTROS verraste met zijn keuze voor S10, die de alternatieve zijde van het Nederlandse popspectrum vertegenwoordigt. Uit ruim 400 liedjes koos de omroep voor ‘De Diepte’. De interesse van de artiesten voor het festival lijkt ondanks het tegenvallende resultaat van Jeangu Macrooy van vorig jaar in de lift te zitten.

Het Songfestival vindt straks vermoedelijk plaats onder het dreigende gesternte van een oorlog op het continent. Rusland, bij Nederland ingedeeld in de eerste halve finale op 10 mei, mag in elk geval niet meer meedoen. S10 sloot zich de afgelopen week publiekelijk aan bij een verzoek van de AVROTROS om Rusland uit te sluiten. “Ik word verdrietig en bang van de situatie,” zei de zangeres donderdag. “Ik durf amper meer naar het nieuws te kijken. Mijn hart gaat uit naar de mensen daar.”

S10’s keuze om voor het eerst sinds Sienekes beruchte ‘Shalalie’ uit 2010 weer in het Nederlands te zingen, hoeft volgens de zangeres zeker niet nadelig uit te werken. “De boodschap van het nummer is universeel. Iedereen maakt in zijn leven verdrietige dingen mee. Daar hoef je je niet voor te schamen. Je moet het omarmen.”

Ruwe actualiteit

Het refrein van ‘De Diepte’ bevat weinig taal en vooral veel meezingbare klanken. Slim bedacht om de onverstaanbaarheid tegen te gaan, lijkt het. Maar volgens S10 is het niet bewust gedaan. “Ik maak mijn liedjes altijd zo. Boven de beats zing ik een melodie in losse klanken. Ik maak er daarna tekst op, maar vond na een paar keer luisteren dat dit nummer die woorden helemaal niet nodig had.”

Vergis je niet: S10 gaat naar Turijn voor de winst: “Ik ben competitief ingesteld.” Ze krijgt op die missie hulp van een creatief team onder leiding van regisseur Marnix Kaart, die afgelopen jaar de tv-uitzendingen vanuit Ahoy overzag. Ook Wouter van Ransbeek is in het team opgenomen. De voormalig creatief directeur van toneelgezelschap ITA zal ongetwijfeld voor theatraal vuurwerk zorgen, maar over de act wilde S10 in Tuschinski nog weinig vertellen.

Momenteel staat Oekraïne torenhoog bovenaan bij de bookmakers. Het zou uiteraard een plaatje zijn: het Kalush Orchestra naar nummer 1 geknuffeld door Oekraïnes Europese vrienden. Maar de vraag is of de band in mei werkelijk zal aantreden. Enkele groepsleden lieten zich afgelopen week in legeruniform filmen op hun eigen Instagramkanaal. De kans dat de ruwe actualiteit de Eurovisie-idylle doorkruist lijkt met de dag groter te worden.