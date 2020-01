Ryanne van Dorst loopt altijd een paar kleurrijke types tegen het lijf

Nachtdieren.

Ryanne van Dorst is terug met Nachtdieren. Vorige week maakte ze nachtelijk Utrecht op een vrolijke manier onveilig en dinsdag tufte ze in haar Ford Mustang door nachtelijk Den Haag, op zoek naar wakkere Hagenezen. Net als vorig seizoen leveren alle ontmoetingen met de menselijke nachtdieren spontane en onbevangen gesprekjes op. Soms ­serieus, maar vaker puur melig, zoals wanneer Ryanne twee Duitse toeristen tegenkomt en hun Duitse antwoorden over hun bezoek naar de kijkers vertaalt met ‘ze zeggen dat ze spijt hebben van al die fietsen’. Ontzettend flauw misschien, maar Lips moest toch lachen.

Ryanne loopt altijd wel een paar kleurrijke types tegen het lijf zoals sleutelmaker Aad op zijn felgekleurde motor. Hij had ooit een ernstig motorongeluk gehad en sindsdien herkende hij geen mensen meer. “Herken je jezelf als je in de spiegel kijkt?” wilde Ryanne weten.

Ze had nog een ontmoeting met de Haagse politie, want een agente wilde dolgraag even in haar Mustang zitten. “Ik heb een date met de politie!” ginnegapte Ryanne, en “kijken doe je met je ogen hè!”

Bij het Leger des Heils kwam ze in gesprek met tiener Laura die daar woonde omdat het thuis niet meer ging. Ryanne stelde precies de juiste vragen en gaf Laura aan het slot een dikke knuffel. Om vervolgens weer op zoek te gaan naar de eerste Oranjeklanten, want de aflevering was de nacht voor Prinsjesdag opgenomen. “Morgen is hier een hele belangrijke vergadering of zo.”

Nee, dan ging Ryanne liever nog even uitwaaien in Scheveningen, waar ze onder de Pier een eenzame surfer in de duisternis ontwaarde. Ook dat leverde weer een prettig gesprek op.

Lips vond het een mooie afronding van een geslaagd nachtje Den Haag.

