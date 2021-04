Ryan Babel rapt autobiografie: ‘Ik heb Jay-Z goed bestudeerd’

Ryan Babel: ‘Het bleek wel moeilijk mijn hele journey in die paar liedjes te verwerken’ Beeld mediananny

Het plan ontstond in de eerste lockdown. De competities lagen stil en Ryan Babel (34), toen nog spits op huurbasis bij Ajax, sprak met journalisten over een mogelijke biografie in boekvorm. Daarvoor was het, hielden de sportschrijvers de voetballer voor, tijd aan het worden nu hij in de herfst van zijn loopbaan was beland.

“Of ik niet wilde terugblikken, vroegen ze,” zegt Babel, “maar voor mijn gevoel is dat nog te vroeg. Ik heb nog geen moment gedacht aan stoppen met voetbal. Het bracht me wel op een idee. Via muziek druk ik me makkelijk uit. Waarom zou ik mijn verhaal niet op mijn eigen manier vertellen?”

Het voorlopige resultaat is de morgen te verschijnen single Young Champ, die vooruitloopt op een nog titelloos album waarop Babel, inmiddels terug bij zijn club Galatasaray in Istanboel, in acht nummers zijn autobiografie zal rappen. “Het bleek wel moeilijk mijn hele journey in die paar liedjes te verwerken,” vertelt hij vanaf het vliegveld van Gibraltar, waar hij met het Nederlands elftal een interland speelde. “Daarom hoop ik bij succes van dit album een deel twee te maken.”

Veel voetballer lieten hun levensverhaal al wel in een boek optekenen. Bent u geen fan van die boeken?

“Jawel, hoor. Ik heb er een aantal gelezen. Die van Patrick Kluivert vond ik mooi. Net als die van Winston Bogarde, Clarence Seedorf en Marco van Basten. Ze boden een kijkje in hun persoonlijke ervaringen op weg naar de top.”

De bestverkopende boeken waren van Andy van der Meijde en Wim Kieft. Zij vertelden opzienbarende verhalen. Heeft u die ook?

“Dat denk ik wel, ja. Ik heb wel wat verhalen te vertellen. Een paar daarvan krijg je nog te horen op mijn album.”

Het eerste nummer gaat over uw jeugd in de Bijlmer en hoe u daarna carrière maakte als voetballer. U rapt: ‘Ik moest in mijn eentje zijn om mijn saldo op te vragen’.

“Dat gaat over de jaren nadat ik op mijn 17de mijn eerste contract bij Ajax had getekend. Ineens ging ik er financieel flink op vooruit. Als tieners hadden we het niet lang daarvoor nog over onze krantenwijk, waar we misschien 100 euro mee verdienden. Die opmerking over dat banksaldo is een metafoor voor de scheve ogen die het gaf toen ik het financieel beter kreeg.”

Was het wennen dat er ineens geld was?

“Ik ben thuis nooit wat tekortgekomen, maar de Bijlmer in de jaren 90 was niet bepaald een pretbuurtje natuurlijk. En daarbij: zakgeld heb ik nooit gekregen. Gelukkig hebben mijn ouders me money management bijgebracht. Ik heb nooit heel gekke dingen gedaan.”

In uw liedtekst hebt u niet veel moeite meer om over uw rijkdom te praten. U rapt dat wat u ‘maakt in vastgoed gaat’ en vertelt dat u inmiddels ‘bijna een flat’ bezit. Zijn er geen scheve ogen meer?

“Die zijn er nog genoeg, hoor. Maar ik denk nu: ik kan ook inspireren door over mijn reis te vertellen en te laten zien wat ik heb bereikt. En wat ook belangrijk is: je moet leren hoe je geld op een goede manier uitgeeft. Daar heb ik veel tijd aan besteed.”

Is dat vastgoed in Amsterdam?

“Grotendeels wel, ja.”

Er is grote woningnood in de stad. Helpt u eraan mee die op te heffen?

“Dat probeer ik wel, ja. Daarom heb ik meegedaan met projecten waarbij van bijvoorbeeld oude kantoren studio’s zijn gemaakt.

Waardoor bent u muzikaal geïnspireerd?

“Ik ben altijd een fan van Jay-Z geweest. Hoe hij zijn muziek in elkaar zet, heb ik de afgelopen jaren veel bestudeerd. En op Young Champ gebruik ik een sample van de Surinaamse band La Caz, waar ik in mijn jeugd veel naar luisterde. Ik wilde een tribute aan die tijd brengen.”

Er zijn veel collega-voetballers die zich ook in de hiphop begeven. Memphis Depay, Quincy Promes en Eljero Elia bijvoorbeeld. Wat vindt u van hun muziek?

“Ik beluister en support ze zo veel mogelijk. Mooi om te zien hoe hun creativiteit een weg vindt. Ik was een van de eerste voetballers die zich met muziek bezighield (Babel werkte in 2005 mee aan de track 1-2’tje op het album Het land van.. van Lange Frans & Baas B, red.). In die tijd vonden veel mensen dat ongepast, ze dachten dat ik erdoor afgeleid raakte van het voetbal. Onzin natuurlijk. Wij voetballers zijn intelligent genoeg om aan te voelen wanneer er tijd is om even iets anders te doen. Sommige spelers besteden die tijd aan hun Playstation, wij gaan de studio in. Een jongen als Memphis zal altijd betrokken blijven bij de muziekwereld. Dat is ook mijn plan. Als het niet als artiest is, dan met mijn platenlabel, dat ik al bijna tien jaar heb. Ik zie mezelf op dit moment geen trainer worden als ik straks stop, nee.”