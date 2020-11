Ruut Weismann werd beschuldigd van seksuele intimidatie, en maakte er een toneelstuk van

Regisseur Ruut Weissman: ‘Ik was dat jongetje dat aandacht kreeg van een leuk meisje.’ Beeld ANP

Een documentaire over een toneelstuk over een van machtsmisbruik beschuldigde regisseur, dat wordt geregisseerd door diezelfde regisseur. Dat klinkt even ingewikkeld als het is, temeer daar Ruut Weissman, de man om wie het gaat, de neiging heeft om ook de regie over de film in handen te nemen.

De zaak-Weissman in het kort: in 2015 werd de regisseur en artistiek leider ervan beschuldigd in de jaren tachtig als theaterdocent seksuele relaties te hebben gehad met studentes. Later, toen de MeToodiscussie losbarstte, kwamen daar beschuldigingen van seksuele intimidatie van actrices bovenop. Deze voorgeschiedenis komt in De hoofdpersoon, zoals de door Judith de Leeuw gemaakte aflevering van Het Uur van de Wolf heet, nauwelijks ter sprake, laat staan dat er een oordeel wordt geveld over wat ervan klopt.

Misverstand

Wel laat de film zien hoe mensen verschillende perspectieven hebben op macht. De actrice, Harriët Stroet, vertelt op het podium hoe zij ‘gewond’ is geraakt door een relatie aan te gaan met een man die een machtspositie over haar had. Volgens Weissman ‘gaat het thematisch over een misverstand’. Hij vertelt dat hij, toen hij als twintiger de lakens uitdeelde op de theaterschool, nooit het gevoel had macht te hebben. In de relaties die hij kreeg met studentes, zag hij niets verkeerds. “Ik was dat jongetje dat aandacht kreeg van een leuk meisje.”

Inmiddels is hij daar anders over gaan nadenken, zegt hij in de film. “Het moet maar eens afgelopen zijn met mannen zoals ik.” Maar ondanks dat nieuwe zelfinzicht houdt Weissman blinde vlekken voor zijn gedrag. Hij noemt zichzelf ‘alles behalve onbehouwen’, maar krijgt wel ongekende woede-uitbarstingen als het niet gaat zoals hij wil. Behalve dominant en grof toont hij zich ook manipulatief, als hij het onderwerp van het stuk wil veranderen zodat het niet langer over zijn eigen casus gaat.

Weissman is in alles onmatig, als hij een kip verorbert, als hij ruziemaakt, maar ook in zijn liefde voor toneel. Want die zorgt ervoor dat hij zo moedig is een stuk over zijn eigen zaak te regisseren en dat ook nog te laten vastleggen op film. Het levert enorm spannende televisie op.