Ruud en Olcay: Lips keek en vroeg zich af of het wel de bedoeling was dat hij erbij was

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed.

De kijker wil écht zien. Echte mensen, echte levens. En omdat sommige echte mensen hun echte levens ook kijkers gunnen, keek Lips naar de eerste aflevering van de zesdelige serie Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed, over het leven van sterrenkoppel Ruud de Wild en Olcay Gulsen.

Zo wilden ze dat graag, dacht Lips eerst nog, en het leek hem het minste wat hij kon doen na het offer dat het stel gebracht had. Vooraf las hij dat De Wild er al na drie dagen mee had willen stoppen en het afschuwelijk had gevonden, die camera steeds. Gulsen wist voor de opnames al dat het heftig zou worden, maar meevallen deed het ook voor haar niet. Ze deden dit niet voor zichzelf, concludeerde Lips, maar voor ons, hoewel kwade tongen aan talkshowtafels De Wild en Gulsen ‘gewoon geil van zichzelf’ hadden genoemd.

Bedoeld of onbedoeld werd daar meteen mee gespeeld toen Gulsen in een van de eerste scènes fris uit de sponde meteen haar telefoon tegen het slaapkamerraam plakte om een TikTok op te nemen. De Wild wist zich er amper raad mee.

Gulsen: “Ruud ziet dit als een narcistische kant van mij.”

De Wild: “Je zou ook kunnen zeggen: Ruud ziet dat dit een narcistische kant van mij is.”

Best echt, vond Lips al, maar nog echter echt vond hij de verhaallijn van de kankernasleep van De Wild. Twee jaar geleden kreeg hij de diagnose darmkanker en opkrabbelen ging met vallen en opstaan. Uitgeput in het zwembad, een wegtrekker in de auto, zenuwen voor een CT-scan: Lips keek en vroeg zich af of het wel de bedoeling was dat hij erbij was. Macabere cliffhanger: volgende week de uitslag en we mogen het allemaal zien. Niet voor henzelf maar voor ons. Écht.

