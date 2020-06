Ruttes speechschrijver had niet z’n beste dag

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens de persconferentie na afloop van een overleg van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over het coronavirus. Beeld ANP

Hij zou ze gaan missen, bedacht Lips zich ineens. Niet Mark Rutte en Hugo de Jonge zelf, die zijn de komende maanden waarschijnlijk vaker op tv dan eenieder lief is. En ook niet eens tolk Irma, die gunt Lips haar zo gewenste terugkeer naar de anonimiteit. En natuurlijk is ook Lips blij dat er na maanden van corona-ellende eindelijk licht aan het einde van de tunnel is.

Maar de persconferenties, die gaat Lips mischien wel missen, bedacht hij zich terwijl hij naar de (voorlopig) laatste keek. Want het had toch wel iets bijzonders. De spanning vooraf, de plechtigheid waarmee de bewindspersonen achter hun spreekgestoelte plaatsnamen, de ernst van hun blikken, het gevoel van saamhorigheid bij de gedachte dat miljoenen Nederlanders aan het kijken waren. Het waren bijzondere televisiemomenten.

Rutte en De Jonge trokken woensdag nog een keer alles uit de kast om Nederland te doordringen van het sluimerende gevaar. Rutte trok zijn achtbaan-metafoor weer van stal, en stelde vast dat we ‘de ergste loopings en scherpste bochten gehad hebben’. Daarna, met een knipoog naar Hans Goedkoop: “Het gevaar is dat we denken: dat was de coronatijd, terug naar de onze.” Helaas was de leus ‘door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar’ niet de sterkste waarmee de speechschrijvers de laatste maanden op de proppen kwamen.

De Jonge maakte het nog bonter, met cliché’s als ‘voorkomen is beter dan genezen’ en een vergezochte metafoor over de strijd tegen het water die Nederlanders al eeuwenlang voeren. “Vandaag zijn wij die dijk.” Ehm, ja.

Tijdens de vragen van journalisten keerde de joligheid zelfs terug: Rutte zei dat hij ervan baalde dat hij niet had kunnen knuffelen met president Macron. Misschien was het toch wel goed dat ze ermee stoppen, dacht Lips.

