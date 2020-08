Rutte sprak van een ongenode gast achter de deur

Persconferentie coronacrisis, NPO 1. Beeld ANP

Na de vorige persconferentie op 24 juni moest Lips helaas concluderen dat de speechschrijver van Rutte niet zijn beste dag had gehad. Rutte reageerde in zijn wekelijkse persconferentie een paar dagen later ook weer op die kritiek, een tikje teleurgesteld, want hij was best tevreden geweest.

Dat Rutte Lips’ aanmerkingen serieus neemt, was reden temeer voor Lips om ook gisteravond weer kritisch naar de persconferentie te luisteren. Het landsbelang stond tenslotte op het spel; de boodschap moest goed overkomen, vooral bij jongeren.

De opening van zijn speech had meteen de goede toon op deze zwoele zomeravond: “We hoopten allemaal op een zorgeloze zomer, maar zo’n zomer is het helaas niet aan het worden.”

Lips vroeg zich vooral af welke beeldspraak de premier dit keer uit de kast zou trekken. Zijn meest tot de verbeelding sprekende metafoor gisteren ging over familiefeestjes die brandhaarden van besmetting kunnen zijn: “Het coronavirus komt als ongenode gast mee achter de voordeur.” Later zei Rutte ook nog: “Ik kan niet achter elke Nederlander gaan staan en zeggen: ‘Anderhalve meter!’” Maar juist dat zag Lips meteen voor zich.

Lips turfde ook hoe vaak Rutte dit keer ‘anderhalve meter’ zei, maar bleef steken op slechts vier keer. Ook zei de premier niet meer dan twee keer ‘samen’, en dat terwijl hij nota bene zei: ‘samen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen’.

Uiteindelijk was Lips vooral blij dat hij geen eerstejaarsstudent meer was gezien de restricties aan de introductie. Toch juichte hij toe dat ontgroeningen dit jaar verboden worden. Het leukste vond hij Ruttes opmerking dat

Feyenoordsupporters niet meer mogen juichen.

