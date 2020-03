Rutte hield een soort huiveringwekkende kersttoespraak

De toespraak van premier Rutte. Beeld NOS

Lips is van de generatie die nog de speech van Den Uyl aan het begin van de oliecrisis heeft meegemaakt. Daar werd gisteren ook veelvuldig aan gerefereerd in de aanloop naar de speech van premier Rutte, die bij voorbaat historisch was omdat sinds 1973 geen andere premier het volk zo had toegesproken. Rutte ging er in het Torentje dan ook als een staatsman voor zitten, de handen gevouwen, met een portret van Thorbecke op de achtergrond.

Het werd een soort huiveringwekkende kersttoespraak: “Ik heb geen gemakkelijke boodschap voor u. Het coronavirus zal voorlopig onder ons blijven. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken.” De premier wond er geen doekjes om, als een oncoloog met een slecht nieuwsgesprek voor de patiënt Nederland.

Hij had ook een remedie: ‘gecontroleerd groepsimmu­niteit opbouwen’. En als een goede arts legde hij dat ­scenario helder uit.

Hij was een stuk minder concreet in zijn toezeggingen aan mensen die zich zorgen maken over hun baan of inkomen, maar sloot af met een oproep op solidariteit: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar, ik reken op u.”

In DWDD noemde Felix Rottenberg Rutte ‘een staatsman die boven de partijen staat’. En Rutger Bregman memoreerde nog even dat Shakespeare King Lear schreef toen hij in quarantaine zat voor de pest.

Vervolgens ging het land over tot de orde van de dag. Op NPO 1 onderzocht Radar wie er opdraait voor de kosten van geannuleerde reizen; op NPO 3 startte de Wie is de Mol-rip-off The Big Escape, en op SBS6 gingen Gordon en Patty verder met hun zoektocht naar de eeuwige jeugd. Die Nederlandse King Lear laat nog even op zich wachten, vreest Lips.

