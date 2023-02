Rutger Castricum zag de rest van de avond Henk Krol op Shula Rijxman liggen

Henk Krol (links) in Kiespijn.

Ook na drie seizoenen Kiespijn kan Lips het quizprogramma nog niet helemaal peilen, om in verkiezingstermen te blijven. Dat begint al met Diederik Ebbinge die, dit seizoen met een daklozenkrantenverkopersbaard, het programma presenteert als een overenthousiaste quizmaster: “Je fakkel in duistere politieke tijden, misschien wel de beste quiz over de provinciale staten en waterschapsverkiezingen!” Indien de quizronde erom vraagt, trekt hij zelfs een glitterjasje aan.

In het satirische Promenade had het overdreven enthousiasme van Ebbinge duidelijk een ironische functie, maar Kiespijn wisselt melige vragenrondes af met serieuze discussies over zaken als stikstof en klimaat en statistische weetjes van opiniepeiler Gijs Rademaker.

Zondagavond werd ‘de linkse wolk’ van Hanneke Groenteman aangevuld met klimaatactivisten Sieger Sloot (‘de posterboy van Extinction Rebellion’) en student Hannah Prins. Het rechtse blok van Rutger Castricum kreeg versterking van ‘bejaardenfluisteraar’ Henk Krol (“We dachten dat we van je af waren, maar ach, wat zijn verkiezingen zonder Henk Krol?”) en presentatrice Sylvana IJsselmuiden, die door Ebbinge al even vilein werd verwelkomd: “Je was in 2020 de mooiste vrouw van Nederland, waarom nu niet meer?”

Toen bij de quizronde Doormorfen een foto van Shula Rijxman in beeld kwam had de altijd mediageile Henk Krol nog wel een primeur: “Zij is ooit mijn vriendin geweest. Daarna ging ik met een man verder en zij met een vrouw.” Krols teamcaptain Rutger Castricum moest de rest van de aflevering bijkomen van deze bekentenis: “Ik zie je nu de hele tijd op Shula Rijxman liggen.”

Geen wonder dat na deze rechtse verwarring de linkse wolk ook deze aflevering won. Lips voelde mee met Castricum – niet zozeer vanwege het verlies maar omdat ook hij dat beeld van Krol op Rijxman de rest van de avond niet meer uit zijn hoofd kreeg.

Dat team rechts meteen aan het begin 10 punten voorsprong kreeg, gaf al aan dat de puntentelling niet te serieus genomen moest worden maar de kandidaten waren er niet minder fanatiek om.

