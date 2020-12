Rutger Castricum werd weggestuurd: hij was ongetwijfeld in zijn nopjes

Beeld de hofbar

Is het hout dat in biomassacentrales wordt verstookt wel duurzaam? Geen voor de hand liggend onderwerp voor Powned, maar de uitzending van De Hofbar was er dinsdagavond aan gewijd.



Tot nieuwe inzichten leidde dat niet. Eerder al haalden buitenlandse en Nederlandse onderzoeksjournalisten gegevens boven tafel waaruit blijkt dat particuliere bedrijven in de Baltische staten complete bossen kappen om de Nederlandse centrales te vullen. De duurzaamheid van die praktijken is op z’n zachtst gezegd dubieus.

Vaststaat dat er een enorme subsidiekraan wagenwijd open staat. Partijen die daarvan profiteren verstrekken zelf certificaten om de duurzaamheid te garanderen. Ondertussen krimpt het Baltische bosbestand.

De Nederlandse regering staat niet te springen de zaak goed uit te zoeken. Het zou zomaar tot de conclusie kunnen leiden dat het stoken in de centrales geen gunstige bijdrage levert aan het Klimaatakkoord.

Rutger Castricum maakte er een keurige reportage van, waarbij hij ongetwijfeld in zijn nopjes was met de medewerker van een centrale die hem maande het terrein te verlaten. We werden er niks wijzer van, maar de suggestie was dat ze van alles te verbergen hadden. Een woordvoerder maakte het er niet beter op door vervolgens te appen dat zijn uitleg over de duurzaamheid van het hout te ingewikkeld was voor het programma.

Minister Wiebes was ook al niet beschikbaar voor een interview. Toen Castricum hem opwachtte op het Binnenhof verschool hij zich achter Kamervragen die eerst beantwoord moesten worden.

In de Kamer verkondigt Wiebes tot nu toe dat hij geen signalen heeft dat het hout een dubieuze herkomst heeft. Lips moest denken aan zijn recente verhoor in de toeslagenaffaire, waarin hij bekende in 2017 een ‘idioot’ (ontkennend) antwoord te hebben gegeven op de Kamervraag of ouders schade hadden geleden door het terugvorderen van toeslagen.

Castricum voorspelde dat we Wiebes ooit terugzien in een parlementaire enquête naar de subsidiestromen voor biomassa.

Reageren? hanlips@parool.nl.