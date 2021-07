Rustgevend: Harm Edens en Joris Linssen zien wandelen vanuit je luie stoel

Wandelvlogger Aziz Amenchar komt zichzelf tegen in Wandelhart. Beeld KRONCRV

Omdat de Vierdaagse ook dit jaar niet door kan gaan, lopen Harm Edens en Joris Linssen in de week waarin het evenement normaliter gehouden zou zijn elke dag 50 kilometer dwars door Gelderland, ‘omdat het wandelhart blijft kloppen’. Ze beginnen 250 kilometer van elkaar, onderweg naar het passeerpunt halverwege in Nijmegen. Onderweg maken ze praatjes met voorbijgangers en bewoners. “Wie sluiten ze in hun wandelhart?” is de ietwat oubollige centrale vraag van het KRO-NCRV-programma Wandelhart.

Het is slow tv in optima forma en fijne niets-aan-de-handtelevisie in barre tijden. Joris Linssen wist in Hello Goodbye al met simpele vragen hele levensverhalen los te krijgen en dat lukt hem ook nu weer. Harm Edens is meer de snedige observator die aardige voorbijgangers af en toe in de maling neemt. Dinsdag liep hij een deel van de Limesroute, die dateert uit de tijd van de Romeinen. Hij stopte bij een ‘Romeinse’ wachttoren – een replica, eigenhandig getimmerd door ene Henk die door Edens consequent ‘Henkus’ werd genoemd. Flauw, maar Lips moest toch lachen.

De medewandelaars die ze tegenkomen zijn meestal vieve vijftigers of ouder, maar Joris Linssen stuitte dinsdag ook op een atypische wandelaar: wandelvlogger Aziz Amenchar. Deze zwaarlijvige Marokkaan probeert zijn coronakilo’s eraf te lopen en tracht en passant anderen ook te motiveren meer te bewegen. Hij begon te wandelen toen hij 145 kilo woog en af wilde vallen; hij zit nu op 128 kilo en streeft ernaar om in oktober onder de 100 kilo te zitten ‘want dan ben ik jarig en dat is een cadeau aan mezelf’.

Lips vond het rustgevend om Harm en Joris te zien wandelen vanuit zijn luie stoel, maar nam daarna toch de aanmoediging van de wandelvlogger ter harte.

