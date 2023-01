Russische tieners, een binnentuin en kunstenaarskind Apolonia: drie bekroonde docu’s van Idfa te zien

Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster in ‘Reis door onze wereld’.

Het programma bestaat uit drie bekroonde documentaires: Apolonia, Apolonia van de Deense regisseur Lea Glob (bekroond met de Idfa Award for Best Film in de International Competition), Reis door onze wereld van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster (bekroond als beste Nederlandse documentaire; Mario Steenbergen ontving de Idfa Award voor de beste montage) en Manifesto van de Russische Angie Vinchito.

Die laatste film werd bekroond met de hoofdprijs van de envision-competitie, voor filmmakers die met (stilistisch) gedurfde films de randen van de vertelvormen opzoeken (to envision betekent ‘zich voorstellen’). Het is een zeer verontrustende found footage-film, samengesteld uit video’s die Russische tieners op sociale media plaatsten – van onschuldige ochtendrituelen op YouTube of TikTok tot stiekem gefilmde beelden van gewelddadige en handtastelijke docenten.

Apolonia, Apolonia is een wijd meanderend portret van Apolonia Sokol, een charismatisch, allesbehalve cameraschuw kunstenaarskind dat na een studie aan de prestigieuze kunstacademie Beaux-Arts de Paris in de voetsporen wil treden van de grote Franse schilders. Glob volgt haar ruim dertien jaar, vaak in het Parijse afbraaktheatertje van haar gescheiden ouders, waar ze de getraumatiseerde Oekraïense Femenactivist Oksana Sjatsjko onderdak biedt, maar ook tijdens uitstapjes naar New York en Los Angeles, waar ze in handen valt van een schatrijke mecenas, die haar schilderkunst wil exploiteren, en op de thee wordt gevraagd door Harvey Weinstein. Zo raakt Apolonia, Apolonia ook heel nadrukkelijk aan het tijdsgewricht: de laatste jaren van voor de #MeToo-beweging.

Reis door onze wereld markeert een andere belangrijke periode: de coronalockdown. Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster, bekend van onder andere De wereld van juf Kiet, filmden hun binnentuin tijdens de lockdown: bloemetjes, insecten en een kraai, maar ook hun bovenburen, een Oekraïens-Russisch stel dat naar Nederland is geëmigreerd. Het resultaat is een zeer intieme documentaire; de perfecte metafoor voor het leven in isolatie, waarin de Latasters ook de camera op zichzelf richten. Zo staan ze op één been hun tanden te poetsen en doen ze in de woonkamer krachtoefeningen met twee pakken havermelk.

Best of IDFA on Tour 2023: 19/1 Cinema Amstelveen, 21/1 Rialto VU, 25/1 Rialto De Pijp, 28/1 De Balie.